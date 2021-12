Revoyez notre actualité du mois de mai 2021

L'actualité n'a pas été de tout repos au mois de mai. Pénurie de personnel dans les commerces, sécheresse des cours d'eau et campagne de vaccination à grande échelle.

Justin Trudeau défend sa gestion des frontières

Le premier ministre Justin Trudeau était en conférence de presse vendredi après une 30e rencontre avec les premiers ministres des provinces. Ce dernier a défendu la gestion actuelle des frontières canadiennes, malgré des demandes d’actions plus sévères faites notamment par le premier ministre de l’Ontario Doug Ford.

« Le mois de mai, c'est le mois de la vaccination »

« Le mois de mai, c’est le mois de la vaccination », de dire le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors de la période de questions qui a suivi le point de presse du gouvernement du Québec sur la COVID-19.

François Legault veut un plan de déconfinement qui ira jusqu'au bout

« Je veux la même chose ». Ce sont les termes employés par le premier ministre François Legault pour commenter le plan de déconfinement présenté cette semaine par le gouvernement de la Saskatchewan.

Manifestation intersyndicale devant les bureaux de François Legault

Les membres de L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), de la CSN et de La FIQ, ont manifesté hier, devant les bureaux du premier ministre du Québec, François Legault.

Le gouvernement Legault présente sa réforme de la Charte de la langue française

C'est un premier ministre du Québec « très ému » qui a présenté ce matin en conférence de presse le projet de loi 96 visant à modifier la Charte de la langue française, une démarche qu'il estime être « le geste le plus important » depuis l'adoption de la Loi 101 en 1977.

François Legault présente un plan de déconfinement « prudent et graduel »

C’est un plan de déconfinement « prudent et graduel » qu’a présenté ce soir le premier ministre du Québec, François Legault.

Une mise au point à venir dans l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan

La coroner enquêteur, Me Géhane Kamel, qui mène des audiences publiques pour faire la lumière sur les circonstances et les causes de la mort de Joyce Echaquan, fera mardi une mise au point sur les propos qu’elle tenus.

Reprise progressive des activités sportives et récréatives à compter du 11 juin

Les Québécoises et les Québécois pourront pratiquer leurs activités sportives et récréatives préférées cet été, vient d'annoncer aujourd'hui en conférence de presse la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.