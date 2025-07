Dix-neuf familles nouvellement établies à Joliette

Le Comité régional pour l’éducation et le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) a souligné, le 3 juillet dernier, l’arrivée de dix-neuf familles immigrantes récemment établies dans la région, lors d’une cérémonie officielle de remise de certificats de bienvenue tenue au Château Joliette.

Organisé dans la salle du Bal, l’événement s’est déroulé en présence de plusieurs dignitaires, dont M. Gabriel Ste-Marie, député fédéral, M. François St-Louis, député à l’Assemblée nationale, et M. Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette et préfet de la MRC.

Originaires de pays tels que la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Guinée Conakry, le Burundi, le Venezuela, la République centrafricaine, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, les familles participantes ont été chaleureusement accueillies dans une ambiance empreinte de convivialité et de reconnaissance.

Les représentants politiques ainsi que la vice-présidente du CRÉDIL ont profité de l’occasion pour souhaiter officiellement la bienvenue aux nouveaux arrivants et les encourager à s’impliquer dans la vie communautaire locale. Tous ont réaffirmé leur engagement envers une société inclusive, ouverte et solidaire, où chacun peut envisager un avenir prometteur.

Cette initiative a pu voir le jour grâce au soutien du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ainsi qu’à l’appui des bureaux des députés fédéral et provincial. Le CRÉDIL tient également à souligner l’implication précieuse de ses bénévoles et partenaires, dont la collaboration a largement contribué au succès de la soirée.

Actif depuis plusieurs décennies dans les domaines de la solidarité internationale et de l’accueil des personnes immigrantes, le CRÉDIL poursuit son engagement pour favoriser l’intégration harmonieuse des nouveaux arrivants dans Lanaudière.