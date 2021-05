Manifestation intersyndicale devant les bureaux de François Legault

Les membres de L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), de la CSN et de La FIQ, ont manifesté hier, devant les bureaux du premier ministre du Québec, François Legault.

Ils ont par ailleurs bloqué le boulevard de l'Ange-Gardien.

Ils ont exprimé leur mécontentement quant à la lenteur des négociations avec le secteur public.

« Pour renverser la vapeur, le gouvernement doit reconnaître l’expertise des

travailleuses et travailleurs du RSSS en bonifiant ses offres. Les offres soumises le 31 mars dernier ne sont ni généreuses ni raisonnables, elles sont méprisantes ! Cela fait 20 ans que les augmentations salariales des travailleuses et travailleurs du RSSS sont sous l’inflation, diminuant constamment leur pouvoir d’achat. Il faut rectifier rapidement ce retard, car le réseau se vide sans attirer la relève. », ont déclaré Kevin Newbury, Simon Deschênes et Stéphane Cormier, respectivement présidents de l’APTS-Lanaudière, du STT-CSN et du FIQ- SIL CISSS de Lanaudière.

Rappelons que le premier ministre avait convoqué le 2 mai dernier, les chefs des trois associations syndicales.