Séance d’information pour le projet de contournement de Sainte-Julienne

Le 15 juillet, à 19 h, à la salle communautaire Michel-Grégoire à Sainte-Julienne, la population est invitée à venir s'exprimer lors d'une séance de formation concernant le projet de contournement du noyau urbain de Saint-Julienne par la construction d'une route régionale.

Durant cette rencontre, des experts du Ministère travaillant sur le projet feront une présentation, répondront aux questions et recueilleront les commentaires des participants qui souhaitent faire entendre leurs préoccupations.

Par cette démarche participative, le Ministère des Transports du Québec souhaite enrichir sa compréhension des enjeux vécus par la communauté.

« La route 125 est un axe essentiel dans Lanaudière et notre gouvernement, notamment par la voix tenace de mon collègue Louis-Charles, connaît les défis auxquels sont confrontés ses usagers, et ce, depuis plusieurs années. Par la tenue de cette séance d’information, à laquelle s’ajoute la consultation virtuelle, nous tendons une oreille attentive à tous ceux qui souhaitent exprimer leurs points de vue ou qui ont des questionnements. Il s’agit d’un pas de plus vers la concrétisation de ce projet, qui améliorera grandement la fluidité et la sécurité des déplacements dans le secteur », explique Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je me réjouis de voir un autre grand chantier routier prendre forme dans Lanaudière. La participation de la population est importante pour garantir que ce projet répond aux besoins des personnes vivant dans la région à l’année et à ceux des villégiateurs. Cette démarche de consultation permettra de couvrir tous les angles possibles et de répondre de manière optimale aux enjeux vécus sur le terrain. Je joins ma voix à celles de mes collègues du caucus des députés de Lanaudière pour saluer cette initiative, et je vous invite à répondre au questionnaire en grand nombre! », ajoute Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Consultation publique virtuelle

Une consultation publique virtuelle qui se déroule du 15 juillet au 3 août sur le site Web de Consultation Québec, permettra également de s’assurer que le projet proposé répond adéquatement aux besoins du milieu.

Ce sera l’occasion pour la population de s’exprimer au sujet de leurs expériences actuelles de déplacement sur la route 125, de prendre connaissance de l’état d’avancement du projet et de communiquer leurs préoccupations relativement à celui-ci.

Les informations recueillies serviront à bonifier l’étude d’impact sur l’environnement de ce projet routier, qui vise à améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation sur la route 125.

« Cela fait plus de 60 ans que notre communauté attend ce projet. Depuis mon élection, j’en ai fait l’une de mes priorités, comme je m’y étais engagé. Nous avons effectué tous les suivis nécessaires et démontré à notre gouvernement la nécessité de ce projet pour qu’il soit enfin priorisé. Pendant trop longtemps, des familles ont perdu des heures précieuses chaque semaine dans le trafic, des travailleurs ont vu leur quotidien alourdi et les commerces ont été affectés. Ce projet, longtemps demeuré au stade de « rêve », avance enfin. Grâce à l’écoute et au leadership de ma collègue Geneviève, au courant des deux dernières années, des travaux ont été réalisés sur la route 125 afin d’améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements. Comme je vous l’ai déjà expliqué, le projet se poursuivra par l’aménagement d’une voie de contournement du périmètre urbain de Sainte-Julienne. C’est une immense fierté pour moi de voir enfin se concrétiser ce que tant de citoyens attendent depuis trop longtemps. J’espère que vous serez nombreux à participer à cette rencontre, car, pour moi, les idées citoyennes, qui peuvent bonifier le projet, doivent être entendues. En terminant, je tiens à saluer l’implication de Mobilité 125, notamment messieurs les maires Charron et Majeau avec qui j’ai le privilège d’accompagner notre gouvernement dans la réalisation de ces travaux », termine Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures.