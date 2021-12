Revoyez notre actualité du mois de septembre 2021

Bien que le mois de septembre avait une saveur d'élections, tant au fédéral qu'au municipal, Néomédia a mis de l'avant des histoires importantes et touchantes sur le plan humain.

Le passeport vaccinal est officiellement en vigueur

Ça y est, c’est aujourd’hui qu’entre en vigueur, partout au Québec, le fameux passeport vaccinal.

Alerte AMBER : tout le Québec recherche le bambin Jake Côté

La Sûreté du Québec avait lancé une Alerte Amber dans les régions proches du Bas-Saint-Laurent, hier soir, pour signaler la disparition de Jake Côté de Sainte-Paule, un bambin de trois ans enlevé par son père, David Côté, 36 ans. L’alerte a été élargie au reste du Québec.

Québec oblige la vaccination pour tous les intervenants en santé

Le ministre la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé en conférence de presse aujourd'hui que tous les intervenants en santé et des services sociaux devront obligatoirement être vaccinés contre la COVID-19 d’ici le 15 octobre sous peine d’être suspendus sans solde.

Le Canada a ouvert ses frontières à tous les voyageurs du monde

Les voyageurs du monde entier peuvent entrer au Canada pour des raisons non essentielles depuis mardi, à condition d’être adéquatement vaccinés.

Santé, garderies et armes au coeur du débat des chefs

Le second débat en français des chefs fédéraux a mis en scène, mercredi soir, un Justin Trudeau combatif, un Erin O’Toole répétitif et un Yves−François Blanchet incisif.

Leylah Fernandez en finale des internationaux de tennis des États-Unis

L’époustouflant parcours de la Québécoise Leylah Fernandez lors des deux dernières semaines s’est poursuivi jeudi soir alors qu’elle a mérité son billet pour la finale du simple féminin des Internationaux de tennis des États−Unis grâce à une victoire de 7−6 (3), 4−6, 6−4 face à la Biélorusse Aryna Sabalenka.

« La nation québécoise est attaquée », dit François Legault

« La nation québécoise est attaquée », a déclaré le premier ministre François Legault au lendemain du débat en anglais des chefs fédéraux qui a donné lieu à un véritable procès des lois sur la laïcité et la langue française selon lui.

Des félicitations à Justin Trudeau de la part de François Legault

Le premier ministre du Québec François Legault a félicité mardi matin Justin Trudeau d’avoir remporté les élections.

Québec offre 1 milliard de dollars en primes monétaires dans le réseau de la santé

D’importantes primes monétaires seront offertes aux infirmières auxiliaires, infirmières, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques qui oeuvrent dans le réseau de la santé afin de stabiliser le manque d'effectifs. Au total, c’est une somme de 1 milliard qui est mise sur la table pour ces professionnels de la santé pour la prochaine année.

Le déficit fédéral franchi le cap des 48 milliards de dollars

Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral a franchi le cap des 48 milliards $ au cours des quatre premiers mois de l’exercice financier 2021−2022, ce qui était inférieur d’environ 100 milliards $ au déficit cumulé pendant la même période l’an dernier.

C'est la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Le gouvernement du Canada a récemment adopté une loi pour instaurer le 30 septembre comme Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Des assouplissements pour le milieu culturel et le sport non amateur

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et du directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, a annoncé des assouplissements concernant le milieu culturel et le sport non amateur.