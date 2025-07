Le CRE Lanaudière accueille deux nouveaux membres dans son équipe

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CRE Lanaudière) compte parmi son équipe deux nouveaux membres. Marilou Vigneau a été nommée conseillère stratégique en environnement, et Guy Latour, agent des événements et de la communication.

Mme Vigneau est détentrice d’un baccalauréat en études politiques appliquées et d’une maîtrise en gestion du développement durable. Elle possède une expérience professionnelle de 10 ans en gestion et coordination de projets sociaux et environnementaux. En plus d’avoir coordonné plusieurs projets en environnement, de l’intégration de nouvelles politiques municipales à la conformité environnementale, elle a piloté plusieurs concertations et des projets à impact collectif.

De son côté, M. Latour est détenteur d’un diplôme en sciences humaines du Cégep de Lanaudière à Joliette et possède une longue expérience dans le domaine des médias, autant écrit que radiophonique. En plus d'être le cofondateur du site Lanauweb, plateforme reconnue pour la diffusion de nouvelles régionales, il a aussi été responsable des communications pour plusieurs ligues et organisations sportives.

« C’est toujours un bonheur d’accueillir des nouveaux collègues avec autant d’expérience au sein de notre équipe. Leur présence sera un gros plus pour le CRE Lanaudière, nous permettant de pousser plus loin notre organisation et de continuer de mener à bien notre mission », déclare la directrice générale du CRE Lanaudière, Kassandra Martel.

M. Latour et Mme Vigneau sont entrés en poste le 7 juillet 2025.