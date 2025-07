Le tournoi de golf Express Mondor récolte 45 000 $ pour deux organismes

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière rappelle que chaque année, plusieurs milliers de Lanaudois souffrent d’allergies saisonnières, également appelées rhume des foins. Le pollen de l’herbe à poux produit dans l’air entre la mi-juillet et le mois d’octobre est l’une des causes principales de ce ...