Homicide à Saint-Charles-Borromée : la SQ continue son enquête

La Service des enquêtes sur les crimes de la personne se poursuit activement à Saint-Charles-Borromée, afin de retrouver le ou les personnes qui ont abattu un homme dans son VUS, hier le 15 janvier.

Les évènements se sont déroulés entre 7 h et 8 h, dans le stationnement d’un complexe d’immeubles à logements. Selon les informations, un enfant en bas de quatre ans se trouvait à l'arrière du véhicule et n'a pas été blessé. C'est une femme qui a entendu l'enfant crier qui a découvert l'homme et alerté les services d'urgence, peu après 8 h . La victime est un résident de l'endroit, âgé de 37 ans. On ignore toujours son identité, mais la Sûreté du Québec a indiqué savoir qu'il avait des relations avec des gens qui s'adonnent à des activités criminelles, à certains groupes d'individus, sans mentionner les groupes en question.

Les enquêteur sont à la rechercher des personnes qui auraient pu observer des individus ou des véhicules suspects autour de 7h, 8h AM le 15 janvier à Saint-Charles-Borromée. Ils sont invités à les contacter à leur transmettre les informations pertinentes vis le 1 800 659-1464 ou https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/

L’équipe de l’EMIPIC, composée de patrouilleurs de la Sûreté du Québec et d'intervenants psychosociaux du CISSS de Lanaudière, a apporté son assistance sur le terrain, hier. Leur expertise permet d’identifier les besoins des citoyens et des témoins touchés par l’événement.

Les rencontres de citoyens, comme du porte-à-porte, et les présences de policiers dans les commerces et lieux publics se poursuivent à l'heure actuelle partout dans la municipalité.