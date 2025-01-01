Nous joindre
Conduite avec capacité affaiblie par la drogue

Une femme qui roulait en sens inverse arrêtée sur la route 348

durée 11h00
22 août 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans la nuit du 20 août, les policiers de la Sûreté du Québec ont dû poursuivre sur la route 348 à Rawdon, une automobiliste qui a refusé de s'immobiliser, alors qu'elle roulait en sens inverse. 

Les agents ont dû installer un tapis à clous sur la route 125 qui a forcé la conductrice à s'arrêter.  Elle a été maîtrisée et arrêtée pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue, conduite dangereuse, fuite et entrave.

Il s’agissait d’une femme de 39 ans de St-Élie-de-Caxton. Elle refusait de se soumettre aux tests requis en matière de capacité affaiblie.

En plus des infractions mentionnées, elle pourrait faire face à une accusation supplémentaire de refus. Elle a donné du fil à retordre aux policiers durant l’intervention. Elle a été conduite au centre hospitalier pour recevoir certains soins. Son dossier sera soumis au DPCP.

 

