Alcool au volant

Deux arrestations dans Lanaudière pour conduite avec les capacités affaiblies

durée 10h01
20 août 2025
Par Salle des nouvelles

Hier, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Les évènements se sont produits à Saint-Cuthbert et à Sainte-Élizabeth.

Le 19 août à 10 h 40, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de D’Autray ont reçu des appels de citoyens concernant une automobile qui louvoyait sur l’autoroute 40 ouest, entre les km 149 à 142, de St-Cuthbert à Ste-Geneviève-de-Berthier.

À un moment, le conducteur s’est immobilisé sur l’accotement. À l’arrivée des policiers, ils ont rencontré le conducteur et l’ont arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool.

Le suspect était un homme de 64 ans de Nepean en Ontario. Il a subi un prélèvement sanguin dans un centre hospitalier afin de déterminer son taux d’alcoolémie. Il ne détenait pas de permis de conduire valide au Québec qui était sanctionné .

Son automobile a été saisie pour 30 jours. Le suspect pourrait faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure au palais de justice de Joliette, lorsque le résultat de la prise de sang sera connu.

Sainte-Élizabeth : sortie de route et arrestation

Un peu plus tard, vers 14 h 30, les policiers ont été à nouveau demandés, mais pour se rendre à Sainte-Élizabeth, sur le rang du Haut de la Rivière.

Un homme avait perdu le contrôle de son automobile et fait des tonneaux. Il était blessé et aussi intoxiqué. Il a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool.

Le suspect est un homme de 30 ans de Sainte-Élizabeth. II a été conduit au centre hospitalier pour traiter des blessures mineures. Un prélèvement sanguin a été réalisé afin de déterminer son taux d’alcoolémie.

Le suspect pourrait faire face à des accusations criminelles à une date ultérieure au palais de justice de Joliette, lorsque le résultat de la prise de sang sera connu.

