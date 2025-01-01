Nous joindre
Notre-Dame-des-Prairies

Grave collision entre une moto et un VUS sur la route 131

durée 14h52
22 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Vers 12h45, sur la route 131 à Notre-Dame-des-Prairies, une motocyclette et un véhicule utilitaire sport (VUS) sont entrés en collision causant de graves blessures à l'homme dans la cinquantaine qui se trouvait sur la moto. 

Selon les informations de la Sûreté du Québec, ce dernier se serait fait couper le chemin par le conducteur du VUS. En effet, l'homme de Joliette de 46 ans aurait omis de céder le passage. 

Le motocycliste a été conduit au centre hospitalier en raison de l'état grave de ses blessures. Le chauffeur fautif n'aurait subi aucune blessure. 

Des reconstitutionnistes de la SQ vont procéder à l’expertise complète de la scène. Une enquête est en cours par le poste de la SQ MRC de Joliette concernant les causes et les circonstances complètes de la collision.

La route 131 est présentement fermée à la circulation entre le rang de la Deuxième-Chaloupe et le rang Sainte-Rose. Vous pourrez suivre l’évolution de la situation routière sur Quebec 511.  

 

