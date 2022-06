Une tournée pour sécuriser les piscines à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée informe les citoyens qu’une tournée d’inspection des piscines résidentielles aura lieu pendant la période estivale.

Le tout pour aider les citoyens à se conformer aux modifications apportées à la loi provinciale sur la sécurité des piscines annoncées en 2021, mais dont l’entrée en vigueur est prévue le 30 septembre 2025.

Dans sa perspective de «vivre ensemble», la Ville rappelle que la connaissance des normes en vigueur et des nouvelles normes provinciales, ainsi que l'adaptation de ce type d’installation relèvent d’une responsabilité collective de sécurité urbaine.

Le Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire désire donc accompagner les Charlois dans ce changement et le faire de manière proactive, sachant qu’il y a des milliers de piscines résidentielles sur le territoire.

Cet exercice d’accompagnement et de prévention permettra d'ailleurs de réaliser un décompte du nombre de piscines privées sur le territoire de Saint-Charles-Borromée.

Sécuriser sa piscine

Les nouvelles normes provinciales visent ultimement la réduction des risques de noyade chez les petits. Le nouveau règlement amène ainsi l’obligation d’en restreindre l’accès, pour qu’elles soient hors d’atteinte des jeunes enfants.

Cela concerne les échelles, le contrôle de l’accès (enceinte et porte), les distances de passage entre la résidence et la piscine ou la terrasse et la piscine, les aménagements aux abords de la piscine et les plongeoirs.

Le site Internet vivrescb.com offre des solutions pour répondre aux exigences gouvernementales, grâce à de nombreuses informations des installations sécuritaires, de règles d’implantation et d’obtention d’un permis, sans compter la fiche d’autoévaluation.