En raison de la sécheresse
Réduction de l’arrosage dans la municipalité de Saint-Félix-de-Valois
Depuis le 15 août, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a pris la décision de réduire les journées d'arrosage permises pour les citoyens en raison des faibles précipitations, des grandes chaleurs des dernières semaines et des prévisions de précipitation des prochains jours.
Ainsi, les adresses paires pourront arroser le jeudi seulement et les adresses impaires le mardi. Il est également demandé aux résidents qui ont leur propre pointe d’eau de limiter leur arrosage à une fois par semaine et de le faire selon les heures prescrites par la réglementation, soit de 21 h à 23 h.
« Nous souhaitons que cette diminution permette d’éviter une interdiction totale en nous permettant de maintenir le niveau d’eau de la nappe phréatique, souligne Pierre Lépicier, maire suppléant de Saint-Félix- de-Valois. Nous partageons tous la même eau, c’est pourquoi on invite tout le monde à réduire son arrosage. »
Quelques rappels
L’heure d’arrosage est importante, car les végétaux optimisent leur captation d’eau après le coucher du soleil. De plus, l’arrosage en plein soleil provoque l’évaporation du tiers de l’eau. En plus du ruissellement, arroser entre 21 h et 23 h évite un grand gaspillage de la ressource.
L’arrosage manuel demeure permis en tout temps pour les plantes, jardins, boîte à fleurs, etc. à condition de n’utiliser que l’eau nécessaire. Il est quand même recommandé de le faire le soir ou tôt le matin.
Laissez sa pelouse un peu plus haute et diversifier les plantes qui s’y trouvent en y semant du trèfle par exemple permet de les rendre plus résilientes à la sécheresse.
Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour l’arrosage de vos plantes.