Du 25 août au 1er septembre

La MRC de Joliette invite les gens à utiliser leurs services de transport

durée 11h00
19 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

À l’occasion de la rentrée, du 25 août au 1er septembre, la MRC de Joliette, en collaboration avec les autres MRC de la région, invite les citoyens à profiter d’une semaine de promotions sur l’ensemble de ses services de transport. 

En ce qui concerne le transport régional, tous les trajets sur les circuits régionaux sont offerts au petit prix de 2 $. 

Les usagers qui utiliseront le transport adapté durant ces journées, pourront participer au tirage de l'un des dix carnets qui comprennent dix passages. Il en est de même pour le transport collectif en milieu rural. 

Finalement, le transport urbain sera gratuit sur tout le réseau et un rabais de 10 % s'applique sur la passe mensuelle de septembre 

« La MRC de Joliette est fière d’offrir à ses citoyens l’un des services de transport collectif les plus accessibles, performants et inclusifs. Cette campagne va bien au-delà d’une simple promotion : elle représente une invitation à repenser nos habitudes de déplacement et à choisir un mode de transport à la fois durable, économique et convivial. En cette période de rentrée, laissez-nous le privilège de vous accompagner dans vos trajets quotidiens et de vous démontrer que se déplacer autrement, c’est possible — et même agréable ! » déclare M. Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette.

