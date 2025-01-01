Déneigement des passerelles intermunicipales : Reconduction de l’entente

Les villes de Saint-Charles-Borromée et de Notre-Dame-des-Prairies ont reconduit leur entente intermunicipale concernant le déneigement des deux passerelles piétonnières qui relient leurs territoires.

Mise en place à l’hiver 2020-2021, cette collaboration entre les deux villes en est aujourd’hui à sa quatrième reconduction. Le renouvellement de l’entente, en vigueur jusqu’au 1er novembre 2027, a été entériné lors des plus récentes séances des conseils municipaux respectifs.

« Depuis le début, cette entente illustre bien notre engagement envers la mobilité durable et le bien-être de nos citoyens. Offrir des passerelles praticables même en hiver, c’est encourager la marche, le vélo et la contemplation de notre magnifique territoire tout en contribuant à la réduction du trafic local. C’est une façon concrète de bâtir une ville à échelle humaine, où l’on mise sur la santé, l’environnement et le vivre-ensemble », souligne le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau.

« Cette entente reflète notre capacité à travailler ensemble pour offrir des services concrets et durables à la population. En assurant l’entretien hivernal des passerelles, nous permettons à nos citoyennes et citoyens de profiter d’un lien piétonnier et cyclable sécuritaire et agréable à longueur d’année. C’est un moyen simple, mais essentiel, de maintenir la continuité des déplacements actifs et de renforcer la connexion entre nos milieux de vie », affirme Mme Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies.

Les deux passerelles, aménagées au-dessus de la rivière L’Assomption, permettent de compléter une boucle urbaine de 11 kilomètres. Déneigées avec soin, elles constituent une alternative sécuritaire aux déplacements motorisés et bonifient l’offre en transport actif, été comme hiver, pour le plus grand bénéfice des citoyens des deux rives.