Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies

Déneigement des passerelles intermunicipales : Reconduction de l’entente

durée 11h00
18 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les villes de Saint-Charles-Borromée et de Notre-Dame-des-Prairies ont reconduit leur entente intermunicipale concernant le déneigement des deux passerelles piétonnières qui relient leurs territoires.

Mise en place à l’hiver 2020-2021, cette collaboration entre les deux villes en est aujourd’hui à sa quatrième reconduction. Le renouvellement de l’entente, en vigueur jusqu’au 1er novembre 2027, a été entériné lors des plus récentes séances des conseils municipaux respectifs.

« Depuis le début, cette entente illustre bien notre engagement envers la mobilité durable et le bien-être de nos citoyens. Offrir des passerelles praticables même en hiver, c’est encourager la marche, le vélo et la contemplation de notre magnifique territoire tout en contribuant à la réduction du trafic local. C’est une façon concrète de bâtir une ville à échelle humaine, où l’on mise sur la santé, l’environnement et le vivre-ensemble », souligne le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau.

« Cette entente reflète notre capacité à travailler ensemble pour offrir des services concrets et durables à la population. En assurant l’entretien hivernal des passerelles, nous permettons à nos citoyennes et citoyens de profiter d’un lien piétonnier et cyclable sécuritaire et agréable à longueur d’année. C’est un moyen simple, mais essentiel, de maintenir la continuité des déplacements actifs et de renforcer la connexion entre nos milieux de vie », affirme Mme Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies.

Les deux passerelles, aménagées au-dessus de la rivière L’Assomption, permettent de compléter une boucle urbaine de 11 kilomètres. Déneigées avec soin, elles constituent une alternative sécuritaire aux déplacements motorisés et bonifient l’offre en transport actif, été comme hiver, pour le plus grand bénéfice des citoyens des deux rives.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Réduction de l’arrosage dans la municipalité de Saint-Félix-de-Valois

Publié à 10h00

Réduction de l’arrosage dans la municipalité de Saint-Félix-de-Valois

Depuis le 15 août, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a pris la décision de réduire les journées d'arrosage permises pour les citoyens en raison des faibles précipitations, des grandes chaleurs des dernières semaines et des prévisions de précipitation des prochains jours. Ainsi, les adresses paires pourront arroser le jeudi seulement et ...

LIRE LA SUITE
La 18e édition de l’événement cycliste de SLA Québec dans la région

Publié le 14 août 2025

La 18e édition de l’événement cycliste de SLA Québec dans la région

Le samedi 16 et dimanche 17 août, dans le cadre de ses activités de financement, la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA Québec) tiendra la 18e édition de l’événement cycliste, ROULEZ SLA Québec, dans la région de Joliette. C’est l’Hôtel Château Joliette qui sera le point de ralliement pour l’édition de ...

LIRE LA SUITE
La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

Publié le 13 août 2025

La vague de chaleur pourrait prendre fin mercredi, mais les orages seront de retour

La vague de chaleur qui afflige le sud du Québec depuis maintenant plusieurs jours pourrait commencer à montrer des signes d'essoufflement, mercredi, mais le retour de temps plus frais devrait s'accompagner d'orages. Mercredi matin, le sud du Québec faisait toujours l'objet d'un avertissement de chaleur d'Environnement Canada, puisque le mercure ...

LIRE LA SUITE