Un nouveau balado co-animé par le comédien Yan Rompré et Lucie Bellerose sur le thème de la DI

À travers ce mariage réussi entre l’aromathérapie et l’apithérapie, les arômiels de Merveilles d'Abeilles, situé à Saint-Didace, se composent exclusivement d'un miel d’été 100% naturel, non filtré et non pasteurisé, en plus d'une huile essentielle biologique de l’entreprise québécoise Divine Essence. Cela donne ainsi naissance à un miel thérapeutique de qualité supérieure, fabriqué avec des ingrédients purs. Soulignons que tous les arômiels de Merveilles d'Abeilles sont certifiés Aliments du Québec et Goûtez Lanaudière.