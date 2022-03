La 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle célèbrera ses 70 ans

La 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) s’animera du 20 au 26 mars prochain, et célèbrera ses 70 ans.

Après presque deux ans de pandémie mondiale, nombre de nos habitudes de vie ont changé. Toutefois, les préjugés envers la déficience intellectuelle existent toujours et on constate qu’il y a encore beaucoup à faire pour l’inclusion et les droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans notre société.

Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle représentent 2% de la population du Québec. Incluant leur famille et leurs proches, c’est 400 000 personnes qui sont concernées par ces enjeux.

Il est primordial, plus que jamais, de poursuivre la lutte pour les droits de ces personnes, dans l’espoir de faire du Québec une société plus inclusive.

Comment y arriver? En continuant de déconstruire les préjugés et de s’interroger sur les idées préconçues à l’égard de la déficience intellectuelle.

Soulignons que le 70e anniversaire de la Société québécoise de la déficience intellectuelle représente un nombre grandiose de bougies soufflées pour un organisme à but non lucratif.

Ce chiffre met toutefois la lumière sur le fait que malgré les progrès et les accomplissements réalisés depuis 1951, il reste encore beaucoup de travail à faire.