Ce que la fête du Canada signifie pour les nouveaux citoyens cette année

Samantha Sannella a versé des larmes de joie en chantant l'hymne national lors de sa cérémonie de citoyenneté début juin, près de trois décennies après son arrivée au Canada.

Elle avait déjà chanté «Ô Canada» à maintes reprises, mais c'était la première fois qu'elle le faisait en tant que Canadienne.

Originaire de Houston, au Texas, Sannella a déménagé à Toronto il y a 28 ans pour un emploi. Pendant longtemps, elle s'est considérée comme une citoyenne américaine, pensant en partie qu'elle pourrait y retourner un jour.

Mais tout a changé l'automne dernier.

«En raison du climat politique là-bas, j'ai finalement décidé, après les dernières élections américaines, que j'étais vraiment Canadienne de cœur et que ma maison était ici avec mes garçons», a raconté Mme Sannella, faisant référence à son enfant et à son mari nés au Canada.

Elle célébrera officiellement sa première fête du Canada en tant que citoyenne, un titre qui, selon elle, implique des responsabilités.

«Oui, c'est un privilège d'être citoyen, c'est un privilège de voter, c'est un privilège de vivre ici. Mais c'est aussi une responsabilité de veiller à ce que cela perdure», a-t-elle dit.

Mme Sannella a expliqué que la guerre tarifaire du président américain Donald Trump et les discussions sur la possibilité de faire du Canada le 51e État ont encore renforcé son désir de devenir citoyenne.

Le contexte politique tumultueux au sud de la frontière et les manifestations croissantes de patriotisme canadien dans le contexte des menaces de Donald Trump ont peut-être aussi incité d'autres citoyens du pays à demander la citoyenneté canadienne, a ajouté Howard Ramos, professeur de sociologie à l'Université Western.

Lorsqu'il existe un sentiment de fierté envers un pays, d'autres personnes souhaitent s'y joindre et célébrer cette identité, a-t-il ajouté. «Cela devient contagieux.»

Toujours solidaire avec les Américains

Cependant, M. Ramos a indiqué qu'il était trop tôt pour dire si davantage de personnes demandent la citoyenneté canadienne en raison des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis.

Ce n'était certainement pas le cas de Simone Goloven, qui est également récemment devenue Canadienne et détient maintenant la citoyenneté de trois pays.

«Je n'étais pas cette personne qui se disait : "Oh, je vais devenir Canadienne maintenant parce que je ne veux plus être Américaine", a expliqué Mme Goloven, née aux États-Unis et ayant grandi en France. Je me sens toujours appartenir aux États-Unis et à la France, et j'ai vraiment mal au cœur à cause de tout ce qui se passe (aux États-Unis).»

Elle est arrivée au Canada en 2013 lorsqu'elle a appris qu'elle pouvait étudier dans une université québécoise au même prix que les étudiants canadiens grâce à sa citoyenneté française.

Elle a expliqué qu'elle a su qu'elle voulait s'installer au Canada lorsqu'elle a réalisé que ses origines seraient acceptées ici.

«Ce qu'il y a de beau au Canada, c'est qu'on n'a pas besoin de renoncer à quoi que ce soit. On peut rester soi-même, respecter et célébrer sa culture et ses origines», a expliqué Mme Goloven.

Pourtant, a-t-elle ajouté, le patriotisme au pays a rendu le fait d'être Canadien «plus puissant» que jamais.

Alors qu'elle célèbre la fête du Canada lors d'un barbecue pour les nouveaux citoyens à Sherbrooke, Simone Goloven a expliqué qu'elle garderait également à l'esprit le passé du pays et ses relations avec les communautés autochtones.

«Lorsque j'ai obtenu ma citoyenneté, lors de l'appel, le juge a mentionné qu'en tant que nouveaux citoyens, il est de notre responsabilité de favoriser la réconciliation, d'en apprendre davantage sur notre histoire et de ne pas l'oublier», a-t-elle dit.

Christian Jaehn-Kreibaum célèbre également sa première fête du Canada en tant que citoyen cette année. Il passera les vacances à faire du bénévolat lors d'un spectacle de feux d'artifice à Belleville, en Ontario, où il aidera les participants à se repérer dans le stationnement.

M. Jaehn-Kreibaum a quitté Hambourg pour s'installer au Canada en 1999 et a expliqué avoir retardé l'obtention de sa citoyenneté parce que l'Allemagne n'autorisait pas la double citoyenneté jusqu'à l'année dernière.

«J'ai finalement repris mes esprits en septembre dernier et je me suis dit : "Allons-y !"», a-t-il déclaré.

Après avoir prêté serment lors d'une cérémonie à Ottawa à la mi-juin, M. Jaehn-Kreibaum a indiqué qu'il avait surtout hâte de pouvoir voter et de se dire Canadien — un atout que, selon lui, les gens n'apprécient pas suffisamment.

«Les Canadiens se sous-estiment. Ils devraient dire davantage qu'ils sont fiers d'être Canadiens, a-t-il ajouté. En tant qu'Allemand au Canada, je peux vous dire : "Vous rendez-vous compte du pays formidable que vous avez?"»

Vanessa Tiberio, La Presse Canadienne