Revoyez notre actualité du mois d'octobre 2021

Sur fond d'élections municipales, dont Le Journal de Joliette a présenté les portraits de plusieurs candidats, le mois d'octobre a été certes marqué par d'importantes annonces.

Élections municipales: le portrait de la MRC de Joliette

En vue des élections municipales du 7 novembre prochain, c'est à 16 h 30 le 1er octobre que les personnes sollicitant les postes de maires et de conseillers de toutes les villes, municipalités et villages du Québec devaient déposer leur candidatures officielle auprès d'Élections Québec.

Les bars et restos du Québec demandent des assouplissements

Après les allégements des mesures sanitaires annoncés par Québec pour le milieu culturel la semaine dernière, l’industrie de la restauration et des bars estiment que c’est à son tour.

Déjà la moitié du conseil municipal de Joliette réélue

La date limite afin de déposer sa candidature en vue des élections municipales du 7 novembre prochain était vendredi ce qui donne déjà plusieurs gagnants par acclamation.

Tous les fonctionnaires fédéraux devront être vaccinés d'ici la fin du mois, confirme Justin Trudeau

Tous les fonctionnaires fédéraux de l’administration publique centrale devront être entièrement vaccinés avant le 29 octobre, selon ce qui a été annoncé ce midi par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau accompagné de la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

COVID-19: la situation demeure relativement stable au Québec

La situation sanitaire est demeurée relativement stable au Québec.

Un sursis de 30 jours pour les travailleurs de la santé non-vaccinés

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que les travailleurs du réseau de la santé qui ne sont pas convenablement vaccinés auront un sursis de 30 jours pour rectifier leur situation.

Des bars et restaurants à pleine capacité dès novembre

Les bars et restaurants pourront fonctionner au maximum de leur capacité au Québec dès le 1er novembre, a fait savoir jeudi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, par voie de communiqué.

Violences conjugale et sexuelle: Québec déploie une aide financière d'urgence

Le gouvernement du Québec confirme vendredi le déploiement d’une aide financière d’urgence aux victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, d’abord dans les régions de Laval et de la Montérégie et partout ailleurs au Québec dans les prochains mois.

Québec promet une place en service de garde pour tous les enfants d'ici 2025

Le premier ministre du Québec François Legault, accompagné du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe a annoncé aujourd'hui que d’ici le 31 mars 2025, les 37 000 places manquantes dans les services de garde éducatifs seraient crées.

Justin Trudeau présente son nouveau cabinet

Le nouveau cabinet de Justin Trudeau comptera 38 ministres. Parmi eux, neuf nouvelles têtes, huit ministres qui restent aux mêmes postes et 21autres qui changent de portefeuille.

La Cour suprême donne raison à Mike Ward

Jérémy Gabriel accueille avec déception, mais «humilité» et «dignité», la décision de la Cour suprême en faveur de l’humoriste Mike Ward.