Revoyez notre actualité du mois d'avril 2021

En avril, le Canada fait face à une recrudescence des cas, malgré la vaccination qui s’accélère à un rythme effréné.

L'Ontario annonce la fermeture de ses frontières dès lundi

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a confirmé à la mi-avril la fermeture de la frontière entre sa province et le Québec. Seuls les déplacements essentiels comme des rendez-vous médicaux, des obligations professionnelles ou les droits de garde d’un enfant sont considérés comme des motifs valables pour traverser la frontière.

« La situation est très préoccupante », selon Justin Trudeau

« La situation est très préoccupante », d’après le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. C’est ce qu’il a énoncé en conférence de presse ce matin, tout en rappelant l’importance de la vaccination.

« Avril sera le mois de tous les dangers. » - François Legault

Un peu plus d’une semaine après la réouverture des gyms et la reprise de l’école en présentiel à temps plein pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, voilà que le premier ministre du Québec, François Legault, annonce faire marche arrière, pour l’ensemble des territoires en zone rouge.

La vaccination va très bien au Québec, évalue le ministre Dubé

Alors qu'il est tout-à-fait normal que de « petits accrocs » surviennent dans une opération de cette envergure, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, estime que la vaccination contre la COVID-19 « va très bien au Québec. »

Ottawa dépose son premier budget en deux ans

Prestation pour les personnes âgées, mise en place d’une taxe de luxe, augmentation de la couverture des prestations de maladie de l’assurance-emploi, prolongation de la subvention salariale et de la subvention au loyer, investissement dans la création d’emplois, c’est un budget dit, axé sur les emplois, la croissance et la résilience, qu’a déposé la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, ce lundi.

Plus de 250 M$ pour électrifier 65% des autobus scolaires d’ici 2030

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi un montant de 250,7 M$ afin de soutenir les transporteurs scolaires dans l’électrification de leurs véhicules.