La vaccination va très bien au Québec, évalue le ministre Dubé

Alors qu'il est tout-à-fait normal que de « petits accrocs » surviennent dans une opération de cette envergure, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, estime que la vaccination contre la COVID-19 « va très bien au Québec. »

C'est le constat qu'il a établi ce matin lors d'une conférence de presse, en signalant que la campagne de vaccination entreprenait une « nouvelle phase d'accélération » comme il l'avait indiqué hier.

Dans un premier temps, la vaccination sera étendue aux 60 ans et plus sur l’ensemble du territoire québécois à compter de demain.

En second lieu, dès lundi, et seulement pour l'Île de Montréal, les personnes atteintes de maladies chroniques et les travailleurs essentiels pourront obtenir leur dose.

Pour la première catégorie, cela se passera dans les centres hospitaliers plutôt que dans les endroits de vaccination massive. Pour la seconde, qui comprend notamment le personnel scolaire, les employés de services d'urgence (pompiers, policiers, etc.), de services alimentaires (abattoirs et autres) ainsi que les travailleurs communautaires, ils devront présenter une preuve d'emploi au moment du rendez-vous. Le gouvernement évalue que les deux groupes représentent environ 300 000 personnes.

Ailleurs au Québec, ces catégories de la population seront priorisées en fonction de la distribution des doses dont la logistique d'expédition tient compte bien sûr de la réalité géographique mais aussi des caractéristiques « différentes » de trois fournisseurs « différents »

Enfin, le ministre a invité toutes les personnes de 55 ans et plus qui veulent devancer leur vaccination pour ne pas attendre encore plusieurs semaines l'administration de leur dose à se présenter dans les centres sans rendez-vous pour recevoir le vaccin d'Astra Zeneca dont 350 000 fioles ont été distribuées partout au Québec.

À ce jour, le taux de vaccination est le suivant; 86% pour les 85 ans et plus, 83% pour les 80-84 ans, 75% pour les 75-79 ans, 72% pour les 70-74 ans, 42% pour les 65-69 ans et finalement, 22% pour les 60 à 64 ans, a indiqué le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda.

Le ministre dit également que les personnes vaccinées qu'il rencontre lui témoignent qu'elles sont « contentes » de l'expérience et du service de qualité reçu.

Christian Dubé évalue aussi le succès de la campagne québécoise sur le fait que, des 1,6 million de doses administrées jusqu'ici, seulement 5 000 rendez-vous ont été ajustés et 232 fioles ont été perdues.