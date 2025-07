L'opinion des Canadiens à l'égard des États-Unis rejoint celle à l'égard de la Chine

Après des mois de droits de douane et de moqueries de la part du président américain, Donald Trump, un nouveau sondage suggère que le pourcentage de Canadiens ayant une opinion favorable des États-Unis a diminué et est désormais comparable à celui des Canadiens ayant une opinion positive de la Chine.

L’enquête du Pew Research Center indique qu’un tiers des Canadiens – 34 % – ont désormais une opinion favorable des États-Unis. Il s’agit d’une baisse de 20 points de pourcentage par rapport à l’année dernière.

Le même pourcentage de Canadiens avait une opinion favorable de la Chine, soit une augmentation de 13 points.

«Ces dernières années (…) beaucoup de gens ont largement préféré les États-Unis à la Chine», a relevé Laura Silver, directrice adjointe de la recherche sur les attitudes mondiales au centre de recherche établi à Washington.

Maintenant, a-t-elle ajouté, «il n’y a plus de différence entre les deux».

L'enquête de Pew, menée auprès de 25 pays, a révélé une hausse de l'opinion positive à l'égard de la Chine dans plus de la moitié des pays. On a également constaté une hausse du nombre de personnes ayant une opinion favorable du président chinois Xi Jinping.

«C'est la première véritable hausse que nous observons, que nous qualifierions d'augmentation généralisée», a commenté Mme Silver.

Des droits et un discours qui font mal

Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche avec un programme visant à reformater le commerce mondial et à bouleverser la géopolitique en ciblant aussi bien les amis que les ennemis. Les critiques des tactiques du président américain ont affirmé que l'instabilité persistante inciterait les pays à resserrer leurs liens avec la Chine.

Le Canada a été une cible précoce, M. Trump ayant qualifié à plusieurs reprises l'ancien premier ministre Justin Trudeau de «gouverneur du Canada» et insistant sur le fait que le pays devrait devenir un État américain.

En mars, le président a imposé au Canada et au Mexique des droits de douane liés au trafic de fentanyl, avant de réduire ces droits de douane pour les marchandises conformes à l'Accord commercial Canada-États-Unis-Mexique quelques jours plus tard. En avril, il a lancé sa guerre commerciale à l'échelle mondiale avec des droits de douane dits «réciproques», mais a suspendu ces droits dévastateurs quelques heures plus tard, affirmant que cela donnerait le temps aux pays de conclure un accord avec les États-Unis. Il a tout de même maintenu un droit de douane de 10 % pour la plupart des pays.

La Chine a été frappée par les droits de douane les plus élevés, ce qui a provoqué un bref mais intense conflit commercial entre les deux plus grandes économies mondiales.

Le président américain a envoyé des lettres aux pays suggérant qu'ils seraient frappés de droits de douane élevés si aucun accord n'était conclu d'ici le 1er août.

Parallèlement, Donald Trump a bel et bien appliqué des droits de douane spécifiques sur les importations d'acier, d'aluminium et d'automobiles, et des droits sur le cuivre devraient également entrer en vigueur le 1er août.

Pew, un groupe de réflexion non partisan, a interrogé 28 333 adultes dans 24 pays – États-Unis non inclus – du 8 janvier au 26 avril, par téléphone, en ligne et en personne. Le centre a également sondé 3605 Américains du 24 au 30 mars, par téléphone, en ligne et en personne.

Le sondage révèle que 26 % des Canadiens interrogés ont déclaré avoir confiance dans le président chinois, tandis que 22 % ont exprimé la même confiance en Donald Trump.

«Cela reflète à la fois une opinion (positive) croissante de Xi et une vision très négative de Trump», a souligné Mme Silver.

L’évolution des opinions a été particulièrement marquée au Mexique, où 45 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il était plus important pour leur pays d’entretenir des liens économiques solides avec la Chine qu’avec les États-Unis, contre 37 % en 2019 et 15 % en 2015.

Les relations du Canada avec la Chine ont été tendues lors du premier mandat de M. Trump, lorsque les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig ont été arrêtés en Chine en 2018. Ces arrestations faisaient suite à l’arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, en Colombie-Britannique, à la demande des États-Unis.

La directrice adjointe de la recherche sur les attitudes mondiales de Pew a déclaré que le sondage de 2025 constituait la première fois qu'il n'y avait pas d'écart important entre les perceptions des Canadiens à l'égard des deux plus grandes économies mondiales depuis la chute vertigineuse des relations du pays avec la Chine.

Le sondage du Pew Research Center a révélé également que la proportion de Canadiens estimant que les États-Unis étaient plus importants pour les liens économiques était tombée à 67 %, contre 87 % en 2019.

«Bien que cette opinion soit toujours majoritaire, elle a diminué de plus de 20 points de pourcentage, avec une augmentation correspondante de la part de ceux qui préfèrent la Chine», a pointé Mme Silver.

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne