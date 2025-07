Agir pour contrer les effets du pollen de l’herbe à poux

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière rappelle que chaque année, plusieurs milliers de Lanaudois souffrent d’allergies saisonnières, également appelées rhume des foins. Le pollen de l’herbe à poux produit dans l’air entre la mi-juillet et le mois d’octobre est l’une des causes principales de ce type d’allergie.

En contrôlant la plante et son pollen, on améliore l’état de santé de nombreuses personnes, et on leur permet d’avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure capacité à faire leurs tâches, leurs études, leur travail, etc. C’est donc toute la société qui en bénéficie.

Symptômes d’allergie à l’herbe à poux

Les symptômes d’allergie à l’herbe à poux sont semblables à ceux d’un rhume : yeux et nez qui coulent et qui piquent, éternuements répétitifs, congestion, maux de tête et fatigue. Des problèmes respiratoires peuvent aussi apparaître et l’asthme peut s’aggraver chez les personnes qui en souffrent déjà. Pour en savoir davantage sur le rhume des foins et sur les moyens de protection et de prévention, consultez la section Rhinite saisonnière (rhume des foins) du site Québec.ca.

Si vous avez des questions à propos de votre santé, composez le 811 pour communiquer avec un membre du personnel d’Info-Santé. Si les symptômes viennent à s’aggraver ou s’ils nuisent de façon importante aux activités quotidiennes et à la qualité de vie, une consultation médicale peut être nécessaire.

Deux moments clés : la mi-juillet et la mi-août

Il est recommandé d’arracher ou de tondre les plants d’herbe à poux à deux moments clés : une première fois à la mi-juillet pour empêcher la première production de pollen et une deuxième fois à la mi-août pour éviter que la plante repousse et produise encore des fleurs. L’herbe à poux se déracine bien à la main, sans protection particulière. Il est préférable de jeter à la poubelle les plants arrachés et coupés, car les graines d’herbe à poux pourraient « contaminer » le compost et recommencer à pousser.

Il est important de savoir que l’herbe à poux est une plante annuelle : la couper une seule année réduira le pollen dans l’air cette année-là seulement. Il faut donc que l’entretien de l’herbe à poux se fasse de façon répétée, chaque année, pour que le contrôle soit efficace.

Endroits à cibler

Il faut savoir que la plus grande partie du pollen ne sera pas dispersée dans l’air au-delà de 800 mètres. On veut donc agir en priorité près des habitations, aux endroits où se trouve la plante. Il faut aussi s’attaquer aux terrains « préférés » de cette mauvaise herbe : le long des routes asphaltées, des rues et des trottoirs, sur les terrains vagues, en construction, industriels, les sites de dépôt de neige, etc.