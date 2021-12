Revoyez notre actualité du mois de février 2021

Au centre des débuts de la campagne de vaccination au Québec, février aura aussi été une période active sur le plan politique, sans oublier des histoires humaines très touchantes.

Réouverture des commerces, mais le couvre-feu demeure

En point de presse ce mardi, le premier ministre du Québec, M. François Legault a annoncé que les commerces, les musées et les salons de coiffure pourront reprendre leurs activités dès le 8 février, et ce, dans l’ensemble du Québec.

Frontière terrestre : un test négatif sera désormais exigé

Les Canadiens qui entreront sur le territoire par la frontière terrestre devront, à partir de lundi 15 février, présenter un test négatif à la COVID-19 datant de moins de 72 heures. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans une conférence de presse aujourd'hui.

1,9 M$ versés en soutiens à des entreprises de la MRC de Joliette

Près d’un an après le début de la crise de la COVID-19, ce sont 81 entreprises de la MRC de Joliette, de tous les secteurs d’activité, qui ont bénéficié du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), administré par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ).

Une quarantaine dans un hôtel pour les voyageurs à partir du 22 février

Ottawa imposera un test de dépistage de la COVID-19 et une quarantaine obligatoire dans un hôtel aux voyageurs non essentiels qui reviendront au pays à partir du 22 février, et ce, à leurs frais.

Justin Trudeau présente de nouvelles mesures sur le contrôle des armes à feu

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé en point de presse ce matin le dépôt de nouvelles mesures législatives visant à modifier le Code criminel et la Loi sur les armes à feu dans le but de « rendre les communautés plus sûres tout en respectant les propriétaires légitimes d'armes à feu. »

Les variants de la COVID-19 freinent le relâchement des mesures

En ce vendredi où les dirigeants du G7 se réunissaient pour une rencontre virtuelle, le premier ministre Justin Trudeau en a également profité pour faire le point sur les vaccins, les variants de la COVID-19 ainsi que sur certains programmes d'aide.

Début de la vaccination de masse dès ce jeudi

C’est en ce mardi 23 février que le gouvernement de François Legault a confirmé la nouvelle tant attendue: la vaccination de la population débutera dès ce jeudi. Ce sont les citoyens âgés de plus de 85 ans qui ne résident pas en CHSLD et en RPA qui passeront en priorité.