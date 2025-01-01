Nous joindre
Le 11 décembre en après-midi

Saisie de stupéfiants lors d’une enquête pour un véhicule volé à Chertsey

15 décembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 11 décembre en après-midi, les policiers de la Sûreté du Québec MRC de Matawinie ont reçu une demande d'aide de la police de Saint-Jérôme pour retrouver un véhicule utilitaire sport qui avait été volé. 

C'est sur le chemin du Lac Lili à Chertsey que le Toyota Rav4 2025 volé a été retrouvé avec en son bord un homme de 42 ans. Dans le véhicule, ils ont trouvé 20 000 comprimés de méthamphétamine, près de 75 grammes de cocaïne et 7 300 $ en argent canadien.

Le suspect a été arrêté pour le recel du VUS d'une valeur de 35 000$, possession de stupéfiants aux fins de trafic et omission de se conformer à une « ordonnance de mise en liberté » imposée par le tribunal. Il a comparu au palais de justice de Joliette faisant face à des accusations criminelles.

