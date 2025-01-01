Nous joindre
Arrestation pour possession et port d'arme

Un homme recherché pour bris de probation retrouvé à St-Charles-Borromée

durée 10h00
11 décembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 10 décembre en après-midi, un homme de 48 ans qui était recherché pour bris de probation a été intercepté par la Sûreté du Québec, alors qu'il circulait à Saint-Charles-Borromée.  

De plus, les policiers auraient vu dans son véhicule un pistolet qui s'est avéré d'une imitation d'arme similaire à leurs propres armes de service. Il a donc été arrêté pour possession d'arme et port d'arme pour dessein dangereux.  

Leur intervention s’est poursuivie dans un logement de la rue Flavie-Poirier à Saint-Charles-Borromée où un mandat de perquisition a été exécuté. Les policiers ont saisi : de la méthamphétamine, du cannabis (résine et cocottes), de la cocaïne (crack), des cigarettes de contrebande, des munitions de 9mm, un pistolet à impulsion électrique et un poing de singe (monkey fist).

Le suspect va comparaître au palais de justice de Joliette aujourd'hui pour faire face à des accusations criminelles.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutte activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la fabrication, la distribution et la possession illégale d’armes à feu. Toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.  Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

