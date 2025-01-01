Nous joindre
Le 11 décembre

Un incendie mortel dans un immeuble à logements à St-Félix-de-Valois

durée 10h00
12 décembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier soir, un incendie dans un immeuble à logements de trois unités sur la rue Dufresne à Saint-Félix-Valois s'est malheureusement terminé avec la découverte d'une personne décédée.

C'est vers 21 h, que les policiers du poste de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Matawinie ont été appelés sur les lieux après que les pompiers du service incendie ont trouvé le corps dans les décombres. Son décès a été constaté sur place.

Des techniciens en scène d’incendie de la SQ sont sur place aujourd'hui afin d'analyser la scène et tenter de déterminer la cause de l'incendie et ce qui a mené à la mort de la victime. 

L’identification formelle de la personne décédée devra être faite à la satisfaction du coroner. Compte tenu de l’état du corps, il y aura expertise au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML). Toutefois, un résident âgé dans la cinquantaine manque à l’appel.

