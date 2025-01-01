Un individu arrêté pour introduction par effraction et vol de colis à Lavaltrie

Au mois de septembre 2025, un individu a été arrêté pour introduction par effraction et vol de colis à Lavaltrie. David Cronier, 54 ans de Lavaltrie, est détenu depuis ce temps.

Il a comparu en cour le 8 décembre 2025 pour le dossier d’introduction par effraction et un autre dossier de vol dans un supermarché de Lavaltrie. Il a reçu une sentence de 60 jours et 159 jours consécutifs de détention, en plus de deux ans de probation à sa sortie de prison et d’une interdiction d’arme à feu à perpétuité.

Depuis son arrestation, le nombre de dossiers d’introductions par effraction et de vols dans des cabanons a diminué drastiquement à Lavaltrie.

La Sûreté du Québec invite les citoyens à demeurer vigilants lors de l’observation de véhicules et de personnes suspectes. Du côté des policiers, le travail se poursuit afin d’enrayer ces crimes.