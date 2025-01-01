Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Arrestation dans un bar de Joliette pour trafic de stupéfiants

durée 11h00
10 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 5 décembre, deux hommes dans un bar, situé sur la rue Gauthier Sud à Joliette, ont été arrêtés par les agents de la Sûreté du Québec en lien avec le trafic de stupéfiants. 

Les suspects sont un homme de 44 ans de Joliette qui était en possession d'un demi-grammes de cocaïne, prêts à la vente et Alexandre Faust, qui a le même âge que le premier. Il était en possession de quelques demi-grammes de cocaïne et de quelques comprimés de méthamphétamine.

Le premier arrêté a été rencontré par les enquêteurs et son dossier sera soumis au DPCP. Tandis que M. Faust est demeuré détenu pour sa comparution en fin de semaine. 

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. Ce dossier a d’ailleurs été rendu possible grâce à diverses informations provenant du public.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Opération en cours à St-Félix-de-Valois pour trafic de cannabis et stupéfiants

Opération en cours à St-Félix-de-Valois pour trafic de cannabis et stupéfiants

Depuis 7 h ce matin, une opération policière, menée par les policiers de la SQ MRC de Matawinie, en collaboration avec Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), est en cours à Saint-Félix-de-Valois.  Elle est relative à la contrebande de cannabis et au trafic de stupéfiants dans la ...

LIRE LA SUITE
Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

Publié hier à 15h00

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

L'hiver qui est arrivé tôt cette année s'installera à demeure au cours des prochaines heures alors que le froid fera place à une bonne bordée de neige. Quelques centimètres tomberont d'abord durant la nuit de mardi à mercredi, puis ce sont une quinzaine de centimètres ou plus qui sont attendus à compter de l'avant-midi mercredi dans la grande ...

LIRE LA SUITE
Deux fugitifs recherchés arrêtés à Saint-Alphonse-Rodriguez

Publié hier à 14h00

Deux fugitifs recherchés arrêtés à Saint-Alphonse-Rodriguez

Hier, vers 20 h 45, deux fugitifs, un homme et une femme, qui étaient activement recherchés depuis quelques semaines, par les policiers de la Sûreté du Québec MRC de Matawinie, ont été arrêtés après une poursuite policière à Saint-Alphonse-Rodriguez.  Des mandats pancanadiens visaient les deux suspects et sont possiblement reliés à une dizaine de ...

LIRE LA SUITE