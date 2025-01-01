Arrestation dans un bar de Joliette pour trafic de stupéfiants

Le 5 décembre, deux hommes dans un bar, situé sur la rue Gauthier Sud à Joliette, ont été arrêtés par les agents de la Sûreté du Québec en lien avec le trafic de stupéfiants.

Les suspects sont un homme de 44 ans de Joliette qui était en possession d'un demi-grammes de cocaïne, prêts à la vente et Alexandre Faust, qui a le même âge que le premier. Il était en possession de quelques demi-grammes de cocaïne et de quelques comprimés de méthamphétamine.

Le premier arrêté a été rencontré par les enquêteurs et son dossier sera soumis au DPCP. Tandis que M. Faust est demeuré détenu pour sa comparution en fin de semaine.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. Ce dossier a d’ailleurs été rendu possible grâce à diverses informations provenant du public.