Opération en cours à St-Félix-de-Valois pour trafic de cannabis et stupéfiants

Depuis 7 h ce matin, une opération policière, menée par les policiers de la SQ MRC de Matawinie, en collaboration avec Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), est en cours à Saint-Félix-de-Valois.

Elle est relative à la contrebande de cannabis et au trafic de stupéfiants dans la municipalité. Un homme de 59 de Saint-Félix-de-Valois a été arrêté ce matin pour possession de stupéfiants en vue de trafic, possession d’arme durant une interdiction criminelle, possession d’arme dans un dessein dangereux, manquement aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté, notamment. Il devrait comparaître au palais de justice de Joliette aujourd’hui.

Les policiers qui sont toujours dans une résidence du chemin de la Ligne-Frédéric à des fins de perquisition, ont trouvé jusqu'à présent : plus d'un livre de cannabis (cocottes), plus de 20 grammes de cocaïne, plus de 150 comprimés de méthamphétamine, des médicaments, une arbalète, plus de deux litres de GHB et 1 000$ en argent canadien.

Une dizaine de policiers et un maître-chien de la SQ participent à cette opération. Le bilan complet suivra plus tard.