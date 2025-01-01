Nous joindre
Tempête hivernale

Le Québec sortira du froid sous la neige: une quinzaine de centimètres sont attendus

durée 15h00
9 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

L'hiver qui est arrivé tôt cette année s'installera à demeure au cours des prochaines heures alors que le froid fera place à une bonne bordée de neige.

Quelques centimètres tomberont d'abord durant la nuit de mardi à mercredi, puis ce sont une quinzaine de centimètres ou plus qui sont attendus à compter de l'avant-midi mercredi dans la grande région de Montréal.

«C'est une tempête en provenance de l'Alberta qui va traverser les Grands Lacs et le sud de l'Ontario cette nuit pour arriver dans le sud de la province de Québec demain (mercredi) en matinée, débutant dans le sud de province et s'étendant graduellement vers l'est», confirme Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada.

La trajectoire de la tempête la mènera de Montréal à la Gaspésie et au Nouveau-Brunswick, qui recevront la neige, eux, surtout jeudi. Mais à compter de demain, les régions de Montréal, l'Estrie, Québec, la Beauce seront recouvertes d'un tapis blanc. Selon le météorologue, les régions du Saguenay et de la Haute-Côte-Nord pourraient être en grande partie épargnées.

La quantité de neige pourrait dépasser les 15 centimètres, le tout demeure incertain et c'est pourquoi Environnement Canada a émis pour l'instant un bulletin spécial et non un avertissement. «On parle de 15 centimètres possibles sur une période de 24 heures, donc pas vraiment de la neige forte, mais quand même, 15 centimètres sur une période de 24 heures, ça reste quand même une bonne tempête de neige», a expliqué le météorologue.

La neige, qui devrait cesser de tomber graduellement jeudi matin, sera suivie de forts vents jeudi qui vont causer de la poudrerie.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne

