Deux fugitifs recherchés arrêtés à Saint-Alphonse-Rodriguez

Hier, vers 20 h 45, deux fugitifs, un homme et une femme, qui étaient activement recherchés depuis quelques semaines, par les policiers de la Sûreté du Québec MRC de Matawinie, ont été arrêtés après une poursuite policière à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Des mandats pancanadiens visaient les deux suspects et sont possiblement reliés à une dizaine de dossiers de vols, de vols de véhicules, d’introductions par effraction, entre autres, commis sur leur territoire.

L’homme était recherché depuis octobre 2025 en vertu d’un « mandat d’arrestation, de suspension et de réincarcération dans le cas d’une semi-liberté » émis par le Service correctionnel du Canada (SCC). Le mandat concernant la femme était en vigueur depuis décembre 2024.

Les patrouilleurs qui les ont aperçu ont tenté de les intercepter sur la route 343 à Saint-Alphonse-Rodriguez, mais ils ont continué leur chemin sans s'arrêter obligeant une poursuite policière. Ils ont commis une fuite, une conduite dangereuse et une conduite durant une interdiction criminelle.

Le tout s'est terminé après une sortie de route dans le fossé avec leur véhicule et ont été arrêtés. La poursuite a duré environ 2 km. Il n’y a pas eu d’impact avec un véhicule patrouille ni aucun blessé.

Les suspects ont été rencontrés par les enquêteurs et remis aux autorités carcérales fédérales. L’enquête se poursuit et les nombreux dossiers seront soumis au DPCP afin que des nouvelles accusations soient portées.