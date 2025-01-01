Un homme de Trois-Rivières périt dans un accident de travail à Bécancour

Un homme de 56 ans est mort jeudi à la suite d'un accident de travail survenu à Bécancour, au Centre-du-Québec, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ).

Les policiers de la SQ de la MRC de Bécancour ont été avisés vers 12 h 30 jeudi qu'un homme blessé avait été découvert dans un garage industriel et entrepôt situé sur le boulevard Raoul-Duchesne.

La victime, originaire de Trois-Rivières, était au sol et inanimée à l'arrivée des premiers intervenants. L'homme a été transporté dans un centre hospitalier, où sa mort a été constatée.

«Tout indique que l’homme serait tombé en bas d’un camion-citerne alors qu’il y effectuait un travail, seul», a affirmé la SQ, par voie de communiqué.

Un technicien du corps policier s'est rendu sur les lieux et un enquêteur est responsable du dossier.

Le coroner a été avisé et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mènera aussi une enquête.