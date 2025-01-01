Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sur le boulevard Raoul-Duchesne

Un homme de Trois-Rivières périt dans un accident de travail à Bécancour

durée 13h00
31 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un homme de 56 ans est mort jeudi à la suite d'un accident de travail survenu à Bécancour, au Centre-du-Québec, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ).

Les policiers de la SQ de la MRC de Bécancour ont été avisés vers 12 h 30 jeudi qu'un homme blessé avait été découvert dans un garage industriel et entrepôt situé sur le boulevard Raoul-Duchesne.

La victime, originaire de Trois-Rivières, était au sol et inanimée à l'arrivée des premiers intervenants. L'homme a été transporté dans un centre hospitalier, où sa mort a été constatée.

«Tout indique que l’homme serait tombé en bas d’un camion-citerne alors qu’il y effectuait un travail, seul», a affirmé la SQ, par voie de communiqué.

Un technicien du corps policier s'est rendu sur les lieux et un enquêteur est responsable du dossier.

Le coroner a été avisé et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mènera aussi une enquête.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les peines minimales pour possession de pédopornographie jugées inconstitutionnelles

Les peines minimales pour possession de pédopornographie jugées inconstitutionnelles

La Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelles les peines minimales obligatoires d’un an d’emprisonnement pour possession ou accès à de la pornographie juvénile. Dans un arrêt rendu vendredi, la Cour suprême a affirmé que, bien que ces peines contribuent aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, elles privent les juges du pouvoir ...

LIRE LA SUITE
Un proxénétisme de Ste-Julienne arrêté au centre de détention de St-Jérôme

Un proxénétisme de Ste-Julienne arrêté au centre de détention de St-Jérôme

Le 29 octobre , un homme de 37 ans de Sainte-Julienne, Dave-Cash Paul, a été arrêté par L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) en lien avec des infractions en matière de traite de personnes et marchandisation des activités sexuelles. Il était déjà détenu au centre de détention de Saint-Jérôme, alors qu’il était en attente de ...

LIRE LA SUITE
Une opération relativement à la contrebande de tabac à Repentigny

Publié le 29 octobre 2025

Une opération relativement à la contrebande de tabac à Repentigny

Hier, deux perquisitions ont eu lieu à Repentigny par le Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ, en collaboration avec le Service de police de Repentigny. Deux résidents ont été interpellés. Les deux hommes de 76 ans et 45 ans seraient impliqués dans la vente de tabac, ainsi que le transport de tabac de contrebande. Ils opéraient ...

LIRE LA SUITE