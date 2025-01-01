Le 23 octobre 2025
Une perquisition sur la rue André à Terrebonne en matière de stupéfiants
Le 23 octobre 2025, une perquisition en matière de stupéfiants s'est déroulée sur la rue André à Terrebonne mena à l'arrestation d'un homme et une femme.
C'est l’équipe d’enquête des Crimes initiés du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion qui ont mené cette opération après la récolte d'éléments faites durant l'enquête débutée en septembre dernier.
Les agents ont saisi : plus de 20 kilos de cannabis, près de 3000 comprimés de méthamphétamines, plus de 1300 grammes de haschich, plusieurs vapoteuses de THC, près de 200 grammes de drogues de synthèse, plus de 20 000 $ en argent et plusieurs armes à feu avec les munitions.
De plus, un homme et une femme dans la quarantaine ont été arrêtés et interrogés. La femme fut libérée par voie de sommation et l’homme par promesse à comparaître. Des accusations pour trafic et possession de stupéfiants, ainsi que de possession d’armes seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales au palais de justice de Laval et l’enquête se poursuit.
Il est important de rappeler que ces opérations ont été réalisées dans le cadre d’ACCES CANNABIS mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.
Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.