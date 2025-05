Contrebande d'alcool : un homme de Terrebonne arrêté à Ste-Anne-des-Plaines

Le 7 mai, une opération policière en lien avec la contrebande d'alcool s'est déroulé dans un bâtiment situé sur la Montée Gagnon dans le secteur de Sainte-Anne-des-Plaines dans les Laurentides. Cela a mené à l'arrestation d'un homme de Terrebonne.

Cette opération est une initiative du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé, ainsi que le Service de police de Terrebonne.

Le suspect de 65 ans pourrait faire face à des accusations en lien avec les armes à feu et d’entrave au travail des policiers à une date ultérieure au palais de justice de Joliette.

Les policiers ont également interpellé six individus qui se trouvaient sur place.

Cette perquisition a permis, entres autres, la saisie de : plus de 200 litres de boissons alcooliques, quatre armes à feu (longues), plus de 10 000 $ en argent canadien, des cigarettes de contrebande et de cannabis.

Une vingtaine d’enquêteurs, un maître-chien ainsi que des membres du groupe tactique d’intervention de la SQ ont participé à cette opération.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Alcool (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place depuis 1996 destinée à lutter contre le commerce illégal d’alcool sur le territoire du Québec. Composé de deux volets, celui des inspections et des enquêtes, le programme a pour objectif de préserver la santé publique, de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois et de diminuer la concurrence déloyale.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.