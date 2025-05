Trois arrestations à la suite de l'opération policière dans Lanaudière

Hier matin, des policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus dans trois municipalité lanaudoises pour mener des perquisitions en lien avec la production de cannabis et la contrebande. Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a présenté son bilan.

Trois hommes âgés de 28, 37 et 57 ans, se trouvant sur les lieux de perquisition à l’arrivée des policiers, ont été rencontrés par les enquêteurs. Ils pourraient faire face à des accusations en vertu du Code criminel pour possession de stupéfiants en vue de trafic, possession de cannabis en vue de la vente et culture de cannabis, notamment. Concernant l’homme de 57 ans, il a également été arrêté pour possession d’une arme à feu prohibée. Il est demeuré détenu pour comparaître au palais de justice de Joliette aujourd’hui.

Des perquisitions ont été réalisées dans deux résidences, un chalet et deux véhicules situés sur la rue Cheverny à Saint-Paul, le rang Saint-André Sud-Ouest à Saint-Cuthbert et le chemin Claude à Sainte-Émélie-de-L’Énergie. Il s’agissait de lieux de production avec des plants en culture et en séchage, à différents stades de leur croissance.

Les policiers ont saisi : plus de 50 kilogrammes de cannabis, plus de 430 plants de cannabis (plants et boutures), près de 200 grammes de haschich, plus de 110 grammes de cocaïne, deux véhicules saisis en biens infractionnels (automobile Audi et VUS Ford, valeur de 21 500 $), une arme de poing chargée (revolver) , une presse à haschich, du matériel de production et 970 $ en argent canadien .

Cette opération fait suite à une enquête de quelques mois. Une trentaine de policiers ont participé à cette opération dont le groupe tactique d’intervention de la SQ.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou la production de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.