Des perquisitions en cours dans trois municipalités lanaudoises

Les autorités policières de la Sûreté du Québec procèdent actuellement à des perquisition en matière de productions de cannabis dans trois municipalités dans Lanaudière: Saint-Paul, Saint-Cuthbert et Sainte-Émélie-de-L'Énergie.

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec (basé à L’Assomption), en collaboration avec les postes de la SQ des MRC de Joliette, MRC de D’Autray (St-Gabriel-de-Brandon) et MRC de Matawinie (St-Michel-des-Saints) fouillent dans deux résidences, un chalet et deux véhicules situés sur la rue Cheverny à Saint-Paul, le rang St-André Sud-Ouest à Saint-Cuthbert et le chemin Claude à Sainte-Émélie-de-L’Énergie.

Trois hommes de 28, 37 et 57 ans se trouvaient sur les lieux de perquisition à l’arrivée des policiers. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs. Les policiers ont découvert des lieux de production avec des plants en culture, à différents stades de leur croissance, et en séchage.

Cette opération fait suite à une enquête de quelques mois. Une trentaine de policiers participent dont le groupe tactique d’intervention de la SQ. Le bilan complet suivra plus tard.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.