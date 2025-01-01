Un motocycliste perd la vie après une collision avec un poteau dans Lanaudière

Un motocycliste a perdu la vie lundi en fin d'après-midi après avoir perdu le contrôle de son véhicule et être entré en collision avec un poteau électrique à Saint-Roch-Ouest, dans la région de Lanaudière.

Les services d'urgence ont été appelés vers 16 h en lien avec une sortie de route impliquant un motocycliste, a expliqué Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur aurait perdu la maîtrise de sa motocyclette dans une courbe du rang de la Rivière Nord, avant de heurter un poteau électrique.

Des manœuvres de réanimation ont été effectuées sur la victime qui a par la suite été transportée vers un centre hospitalier, où son décès a malheureusement été constaté.

L'analyse de la scène a été réalisée par un policier formé en enquête collision pour tenter de comprendre les circonstances entourant l'accident.

La route a été fermée le temps de l'analyse de la scène. L'enquête est en cours.