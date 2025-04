Contrebande de tabac et alcool : perquisition à St-Gabriel-de-Brandon

Au cours des derniers jours, les autorités policières ont mené une opération en lien avec la contrebande de tabac, d'alcool et le trafic de stupéfiants à Saint-Gabriel-de-Brandon.

Ainsi, les policiers du poste auxiliaire de la MRC de d’Autray, en collaboration avec le Service des enquêtes sur la contrebande et la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la Sûreté du Québec, ont réalisé des perquisitions, en plus d’interpeller un homme de 66 ans à un domicile de la rue Maskinongé.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi, entre autres : plus de 4500$ en devises canadiennes, plus de 13600 cigarettes de contrebande, environ 3,5 litres d’alcool de contrebande, environ 320 comprimés de méthamphétamines et près de 18,5 grammes d’une substance présumée être de la cocaïne.

L’opération, qui découle d’une enquête amorcée en janvier dernier à la suite d’informations du public, a mobilisé une dizaine de policiers, dont un maître-chien.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Tabac (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2001 destinée à contrer le commerce illégal de tabac. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de rétablir l'ordre dans le secteur du commerce du tabac, d’augmenter la probité, de diminuer la concurrence déloyale causée par le commerce illégal du tabac envers les entreprises légitimes, d’assainir l'industrie et de lutter contre un crime sans plaignant.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac, d’alcool ou sur le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.