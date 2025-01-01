Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

U12 et U13 de Saint-Charles-Borromée

Deux équipes des Sycomores raflent les grands honneurs du tournoi Hangtime

durée 10h00
10 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les équipes U12 et U13 des Sycomores de Saint-Charles-Borromée ont remporté le tournoi de basketball Hangtime qui se déroulait du 6 au 9 juin à Montréal. 

L'association de Basketball Persévérance était représentée par trois équipes lors de cette fin de semaine.

Les équipes U12 et U15 sont parvenues à gagner toutes leurs parties leur permettant de repartir avec le titre de championnes. Tandis que le U13 a fait de belles performances jusqu'à participer à la demi-finale de sa catégorie. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermeture complète du parc Saint-Jean-Bosco les 8 et 9 octobre

Publié le 8 octobre 2025

Fermeture complète du parc Saint-Jean-Bosco les 8 et 9 octobre

À compter d'aujourd'hui, jusqu'à demain le 9 octobre, le parc Saint-Jean- Bosco à Saint-Charles-Borromée est complètement fermée au public pour laisser place à la finale régionale de cross-country du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Laurentides-Lanaudière.  Plus de 1 000 jeunes coureurs provenant d'écoles primaires et secondaires ...

LIRE LA SUITE
Deux Lanaudois obtiennent une médaille BMX freestyle à Bromont

Publié le 7 octobre 2025

Deux Lanaudois obtiennent une médaille BMX freestyle à Bromont

Jeffrey Whaley, membre de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Paris en BMX freestyle, originaire de L'Assomption, et Rowan Peacock également originaire de la région de Lanaudière , sont revenus des Championnats québécois et canadiens qui se déroulaient au Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB), avec chacun une médaille autour du ...

LIRE LA SUITE
Investissement majeur pour le terrain de baseball du parc Saint-Jean-Bosco

Publié le 25 septembre 2025

Investissement majeur pour le terrain de baseball du parc Saint-Jean-Bosco

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce un investissement de près de 1,3 M$ dans la reconstruction complète du terrain de baseball situé au parc Saint-Jean-Bosco (secteur Maria-Goretti). Les travaux débuteront dès le 6 octobre, pour une livraison prévue en juin 2026. Cette démarche permettra non seulement de reconstruire les bases du ...

LIRE LA SUITE