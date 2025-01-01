Deux équipes des Sycomores raflent les grands honneurs du tournoi Hangtime

Les équipes U12 et U13 des Sycomores de Saint-Charles-Borromée ont remporté le tournoi de basketball Hangtime qui se déroulait du 6 au 9 juin à Montréal.

L'association de Basketball Persévérance était représentée par trois équipes lors de cette fin de semaine.

Les équipes U12 et U15 sont parvenues à gagner toutes leurs parties leur permettant de repartir avec le titre de championnes. Tandis que le U13 a fait de belles performances jusqu'à participer à la demi-finale de sa catégorie.