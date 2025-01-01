Deux Lanaudois obtiennent une médaille BMX freestyle à Bromont

Jeffrey Whaley, membre de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Paris en BMX freestyle, originaire de L'Assomption, et Rowan Peacock également originaire de la région de Lanaudière , sont revenus des Championnats québécois et canadiens qui se déroulaient au Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB), avec chacun une médaille autour du cou.

C'est devant un nombreux public que les athlètes ont livré toute une performance. Jeffrey a ramené deux médailles d'argent, l'une au niveau provincial et la deuxième au niveau national dans la catégorie 19 ans & + Élite hommes.

Il y avait un total de cinq participants aux championnats québécois dont Maxime Chalifour, vice-champion panaméricain qui a remporté la compétition autant au provinciale qu'au nationale.

Tandis que Rowan participait seulement aux Championnats québécois dans la catégorie 14 ans hommes. Il a pris la troisième place du podium, alors qu'ils étaient quatre à s'affronter.

Entre encouragements, figures audacieuses et moments d’émotion, cette édition 2025 a confirmé tout le potentiel du BMX freestyle au Québec. D'ailleurs, Bromont et le CNCB accueilleront de nouveau les Championnats québécois et canadiens en 2026.