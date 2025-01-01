Nous joindre
Finale régionale du cross-country RSEQ Laurentides-Lanaudière

Fermeture complète du parc Saint-Jean-Bosco les 8 et 9 octobre

durée 10h00
8 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

À compter d'aujourd'hui, jusqu'à demain le 9 octobre, le parc Saint-Jean- Bosco à Saint-Charles-Borromée est complètement fermée au public pour laisser place à la finale régionale de cross-country du réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Laurentides-Lanaudière. 

Plus de 1 000 jeunes coureurs provenant d'écoles primaires et secondaires des deux régions seront présents pour y participer. 

Cette fermeture inclut : les terrains de tennis, les modules de jeux, le sentier de marche, tous les stationnements et la piste cyclable et la passerelle Maria-Goretti/ des Jonquilles.

Pour les usagers de la passerelle en provenance de Notre-Dame-des-Prairies, une gestion en alternance sera assurée afin de garantir la sécurité des passants et des coureurs. La vigilance de tous sera alors de mise.

Une signalisation a été installée aux entrées du parc et sur le site. 

Une première collaboration d’envergure

Il s’agit d’un premier partenariat entre la Ville et l’organisme sportif régional. Plusieurs services municipaux seront mobilisés pour assurer le succès et la sécurité de l’événement, dont les Travaux publics et génie, la Sécurité incendie et civile (SSIC) ainsi que la Vie citoyenne et innovation sociale – division loisir, sport et événement.

Pour bien préparer le site, plus de 2 000 piquets de bois et 6 km de corde seront installés afin de baliser les parcours. Ces matériaux seront réutilisés lors de futurs travaux et événements de la Ville. Les premiers soins seront assurés par les premiers répondants du SSIC.

La Ville souhaite également faire de cette compétition un événement écoresponsable. De ce fait, des stations de tri (boîtes Consignaction) seront installées sur le site afin de favoriser la récupération.

