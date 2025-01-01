Nous joindre
Début des travaux le 6 octobre

Investissement majeur pour le terrain de baseball du parc Saint-Jean-Bosco

durée 11h00
25 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce un investissement de près de 1,3 M$ dans la reconstruction complète du terrain de baseball situé au parc Saint-Jean-Bosco (secteur Maria-Goretti). Les travaux débuteront dès le 6 octobre, pour une livraison prévue en juin 2026.

Cette démarche permettra non seulement de reconstruire les bases du plateau sportif, arrivé en fin de vie utile, mais aussi de rehausser la qualité et la sécurité des installations. Le projet donnera lieu à un terrain moderne, conforme aux standards de la catégorie peewee et inférieures, avec système d’éclairage complet, estrades, bancs de joueurs couverts, abri pour les marqueurs, monticule des lanceurs et aménagements sécuritaires. Ces installations offriront un espace de qualité tant pour les équipes locales que pour les activités récréatives. En complément, de nouveaux équipements amélioreront l’expérience sur le site : bloc sanitaire, fontaine d’eau et filets protecteurs.

Assurer l’avenir du baseball

La construction de la nouvelle école secondaire sur le terrain de baseball du parc du Bois-Brûlé a amené la Ville à relocaliser et reconstruire ce plateau sportif au parc Saint-Jean-Bosco. Ce choix, porté par le conseil municipal, permet à la fois de répondre aux besoins de la communauté et d’assurer l’avenir du baseball dans la municipalité.

Le terrain du parc du Bois-Brûlé était arrivé à la fin de sa vie utile — nécessitant plus de 600 000 $ d’investissements pour corriger la détérioration des infrastructures, le déménagement est apparu comme une solution logique et durable.

En modernisant les installations dans un nouvel environnement, la Ville confirme sa volonté de prendre le baseball au sérieux et de créer des conditions favorables à sa vitalité et à son rayonnement.

La Ville a planifié ce projet en engageant des discussions avec Pascal Adam, président du Club de baseball Expos Lanaudière-Nord.

Autorisé à la séance publique du 15 septembre dernier, ce réaménagement s’inscrit aussi dans une démarche de modernisation progressive des parcs municipaux, visant à offrir à la population des installations sportives de qualité favorisant la santé, la vitalité et le sentiment d’appartenance communautaire.

Travaux complémentaires

L’aménagement prévoit également un nouveau sentier reliant les stationnements des terrains de tennis, de la rampe de mise à l’eau Maria-Goretti, du nouveau bloc sanitaire et du terrain de  baseball, facilitant ainsi l’accès au site et la circulation.

Afin de limiter les inconvénients liés au chantier, certaines fermetures temporaires du chemin du Golf seront à prévoir. Les détails seront communiqués en temps opportun via l’Info-travaux, sur vivrescb.com.

 

