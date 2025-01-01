Deux athlètes en hockey de Lanaudière reçoivent une bourse

Le joueur de parahockey, Éloïc Constantineau, et la joueuse de hockey, Meghan Lesage, ont reçu chacun une bourse pour les encourager à poursuivre leurs études tout en pratiquant leur sport grâce au programme Fondation Le But, au sein de la Fondation Aléo.

Éloïc, originaire de L'Assomption et âgé de 15 ans, étudie en 4e secondaire au Collège de l’Assomption. Il joue au poste d'attaquant avec le Rocket de Montréal (junior). Le jeune homme a participé au tournoi des meilleurs espoirs juniors du Québec contre les meilleurs espoirs juniors de l’Ontario, à Montréal, au printemps dernier. Il aimerait se « diriger vers l’architecture ou vers le domaine des médias sportifs à la télévision.»

Meghan, 20 ans, de Saint-Félix-de-Valois est étudiante au baccalauréat en sciences infirmières à l’Université de Montréal. Elle est défenseure avec les Carabins de l’Université de Montréal. Elle a été sélectionnée pour l’équipe étoile RSEQ pour deux années consécutives (2023-24 et 2024-25) en plus d'être choisie "le choix des entraîneurs" (2023-24). «Je poursuis dans le domaine de la santé comme Super Infirmière. Je sais que j'ai encore plusieurs années d'étude à venir, mais c'est un emploi que je trouve motivant et qui bouge. Je suis contente de savoir que je vais aider les gens qui en ont le plus besoin. J'espère pratiquer mon sport aussi longtemps que la santé me le permettra.»

Remise des bourses

C'est au magasin Sport Rousseau, à Laval, que les treize étudiants-athlètes identifiés Espoir, dont fait partie Éloïc Constantineau, ont participé à la remise de bourses recevant chacun un montant de 1 500 $ .

De plus, ils ont pu enfiler un chandail de hockey aux couleurs des deux fondations. Ils ont désormais accès à tous les services déployés par l'équipe de la Fondation Aléo, et ce, à vie.

Deux bourses remises par Pierre Gendron, fondateur et président de la Fondation Le BUT

En plus des bourses remises via la Fondation Le BUT, Pierre Gendron, ancien boursier de la Fondation Aléo, a tenu à offrir également, de façon personnelle encore cette année, deux autres bourses à des étudiants-athlètes en hockey universitaire dans le cadre du programme Donnez au suivant de la Fondation Aléo.

Ainsi, Meghan Lesage, est l'une de ceux qui s'est vu remettre un montant de 2 000 $ directement de la part de M.Gendron.

Ayant bénéficié du coup de main de la Fondation dans les années 90, il souhaite offrir aux athlètes de la génération actuelle un encouragement dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs.

« Je me reconnais dans ces jeunes. Pour atteindre mes objectifs, j’ai eu besoin d’aide, des gens ont cru en moi, dont la Fondation Aléo. Sans ce soutien reçu, je n’aurais pas pu me rendre au niveau professionnel. La Fondation Le BUT amasse des fonds pour payer les frais d’inscriptions et faire l’achat d’équipements neufs. Elle récupère et redonne aussi des équipements de hockey usagés à des familles, des écoles, des organismes et des associations. Si on double ces actions avec le programme de bourse avec la Fondation Aléo, nous déployons une aide encore plus complète aux jeunes hockeyeurs et hockeyeuses talentueux à poursuivre dans le sport qu’ils aiment. J’espère que ce pourra être la tape dans le dos qui fera la belle différence pour la suite de leur parcours. », exprime M.Gendron.

La Fondation Le BUT et la Fondation Aléo se rejoignent à plusieurs plans, dont celui de favoriser l’accès au sport d’excellence. Ainsi, les deux fondations se sont alliées pour ce programme de bourses ayant pour objectif de soutenir des jeunes joueurs et joueuses de hockey et de parahockey ayant beaucoup de potentiel, mais qui sont confrontés à des barrières d’accès pour y arriver.

« À la Fondation Aléo, nous visons à encourager les étudiant·e·s-athlètes avec de grands potentiels à poursuivre leurs rêves d’excellence sportive et de réussite académique. En s’alliant à la Fondation Le BUT, cet objectif est atteint. Et il l’est d’autant plus en provenant d’un ancien boursier, Pierre Gendron, qui illustre parfaitement notre concept de philanthropie circulaire extrêmement valorisé chez nous. Il s’agit de voir les anciens récipiendaires avoir envie de donner à leur tour, quand ils sont prêts, dans l’objectif de permettre aux étudiant·e·s-athlètes actuels de vivre une expérience aussi enrichissante que la peur dans leurs parcours en sport, à l’école et au cœur de la grande famille Aléo » , termine Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.