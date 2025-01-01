Au parc Amyot, le 14 septembre
La municipalité de Saint-Paul invite la population à sa Fête de la Rentrée
Par Salle des nouvelles
La Municipalité de Saint-Paul invite petits et grands à souligner la rentrée dans une ambiance festive et rassembleuse lors de la Fête de la Rentrée, qui se tiendra le dimanche 14 septembre de 10 h 30 à 16 h 30 au parc Amyot .
Tout au long de la journée, les familles pourront profiter d’une foule d’activités gratuites : animation musicale par DJ Mulachina, jeux gonflables et défis sportifs : Jumpaï quadruple, labyrinthe cirque, grand sprint, course des sommets, course « Danger Zone », archerie, basket bungee et basket Shoot out, bibliothèque en plein air, zone 0-5 ans avec la Joujouthèque Farfouille, Nourri-Source, un parcours de motricité et des jeux gonflables pour les tout-petits, kiosques d’information : Aux Bonheurs des aînés Lanaudière, Sûreté du Québec (sécurité routière), Service de prévention des incendies, et plusieurs surprises (en quantité limitée)!
Des moments à ne pas manquer
À 10 h 30 aura lieu le Spectacle « Tom Show joue le Super-Héros ». À 13h à 16h, activité de pétanque en famille avec la FADOQ de Saint-Paul et de 13 h à 16 h 30 , animation ambulante, mascottes, tatouages à l’aérographe et crèmerie mobile ($).
Apportez votre pique-nique.