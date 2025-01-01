La municipalité de Saint-Paul invite la population à sa Fête de la Rentrée

La Municipalité de Saint-Paul invite petits et grands à souligner la rentrée dans une ambiance festive et rassembleuse lors de la Fête de la Rentrée, qui se tiendra le dimanche 14 septembre de 10 h 30 à 16 h 30 au parc Amyot .

Tout au long de la journée, les familles pourront profiter d’une foule d’activités gratuites : animation musicale par DJ Mulachina, jeux gonflables et défis sportifs : Jumpaï quadruple, labyrinthe cirque, grand sprint, course des sommets, course « Danger Zone », archerie, basket bungee et basket Shoot out, bibliothèque en plein air, zone 0-5 ans avec la Joujouthèque Farfouille, Nourri-Source, un parcours de motricité et des jeux gonflables pour les tout-petits, kiosques d’information : Aux Bonheurs des aînés Lanaudière, Sûreté du Québec (sécurité routière), Service de prévention des incendies, et plusieurs surprises (en quantité limitée)!

Des moments à ne pas manquer

À 10 h 30 aura lieu le Spectacle « Tom Show joue le Super-Héros ». À 13h à 16h, activité de pétanque en famille avec la FADOQ de Saint-Paul et de 13 h à 16 h 30 , animation ambulante, mascottes, tatouages à l’aérographe et crèmerie mobile ($).

Apportez votre pique-nique.