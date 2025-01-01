Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Au parc Amyot, le 14 septembre

La municipalité de Saint-Paul invite la population à sa Fête de la Rentrée

durée 11h00
11 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Municipalité de Saint-Paul invite petits et grands à souligner la rentrée dans une ambiance festive et rassembleuse lors de la Fête de la Rentrée, qui se tiendra le dimanche 14 septembre de 10 h 30 à 16 h 30 au parc Amyot .

Tout au long de la journée, les familles pourront profiter d’une foule d’activités gratuites : animation musicale par DJ Mulachina, jeux gonflables et défis sportifs : Jumpaï quadruple, labyrinthe cirque, grand sprint, course des sommets, course « Danger Zone », archerie, basket bungee et basket Shoot out, bibliothèque en plein air, zone 0-5 ans avec la Joujouthèque Farfouille, Nourri-Source, un parcours de motricité et des jeux gonflables pour les tout-petits, kiosques d’information : Aux Bonheurs des aînés Lanaudière, Sûreté du Québec (sécurité routière), Service de prévention des incendies, et plusieurs surprises (en quantité limitée)!

Des moments à ne pas manquer

À 10 h 30 aura lieu le Spectacle « Tom Show joue le Super-Héros ». À 13h à 16h,  activité de pétanque en famille avec la FADOQ de Saint-Paul et de 13 h à 16 h 30 , animation ambulante, mascottes, tatouages à l’aérographe et crèmerie mobile ($).

Apportez votre pique-nique.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un succès pour le premier Tournoi de soccer interculturel de Lanaudière

Publié le 9 septembre 2025

Un succès pour le premier Tournoi de soccer interculturel de Lanaudière

Les organismes locaux en développement économique et Lanaudière Économique se réjouissent du succès de la toute première édition du Tournoi de soccer interculturel de Lanaudière, tenue le samedi 6 septembre au Centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne. L’événement a rassemblé plus de 220 participants, bénévoles, spectatrices et ...

LIRE LA SUITE
St-Charles-Borromée veut rendre accessible à tous le Centre aquatique

Publié le 9 septembre 2025

St-Charles-Borromée veut rendre accessible à tous le Centre aquatique

La Ville de Saint-Charles- Borromée lance sa nouvelle campagne identitaire « Ma piscine à moi ». Cette initiative traduit la volonté municipale d’assurer l’accessibilité du Centre aquatique à l’ensemble de la population, à la suite de son acquisition en janvier dernier, et s’inscrit dans la continuité du Plan stratégique 2021-2030 Ensemble ...

LIRE LA SUITE
Des changements s'imposent pour lutter contre les abus dans le système sportif

Publié le 28 août 2025

Des changements s'imposent pour lutter contre les abus dans le système sportif

Un nouveau rapport national sur la gestion des abus et de la maltraitance dans le sport indique que «le sport canadien est en déroute» et que le gouvernement fédéral doit agir pour mieux protéger les athlètes partout au pays. La Commission sur l'avenir du sport au Canada a publié jeudi son rapport préliminaire, affirmant avoir constaté ...

LIRE LA SUITE