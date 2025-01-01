Un succès pour le premier Tournoi de soccer interculturel de Lanaudière

Les organismes locaux en développement économique et Lanaudière Économique se réjouissent du succès de la toute première édition du Tournoi de soccer interculturel de Lanaudière, tenue le samedi 6 septembre au Centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne. L’événement a rassemblé plus de 220 participants, bénévoles, spectatrices et spectateurs, dans une ambiance festive et inclusive.

Organisé par Lanaudière Économique et rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ce tournoi visait à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et le rapprochement interculturel. Six équipes, représentant chacune une MRC de la région et composées de joueurs issus de diverses origines ethnoculturelles, ont pris part à la compétition.

Forte de cette première réussite, Lanaudière Économique confirme déjà la tenue des prochaines éditions en 2026 et 2027.

Une compétition relevée et une victoire pour la MRC de Montcalm

La compétition, marquée par un haut niveau de jeu et un bel esprit sportif, a mené la MRC de Montcalm à la victoire, devenant ainsi la première équipe championne du tournoi. Le trophée a été remis par Robert Morin, maire suppléant de Terrebonne et représentant de la MRC Les Moulins.

Fier de ses joueurs, le préfet Patrick Massé a tenu à souligner leur persévérance, rappelant que plusieurs d’entre eux, travailleurs chez Olymel, avaient terminé leur quart de travail aux petites heures du matin avant de venir jouer. Cette victoire témoigne de l’engagement et de la détermination des joueurs et constitue une grande fierté pour la MRC de Montcalm.

« C’est avec une immense fierté que nous célébrons cette première dans notre belle région de Lanaudière, un événement haut en couleurs qui met en avant notre diversité et notre inclusivité. Les six MRC de Lanaudière sont fièrement représentées par une équipe, et nous sommes extrêmement fiers de cet esprit de solidarité », a ajouté Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm.

Favoriser le rapprochement interculturel par le sport

Pour Doudou Sow, directeur du Service de régionalisation de la main d’œuvre immigrante de Lanaudière Économique, le sport est un puissant vecteur d’inclusion. « En utilisant le soccer comme outil d’intégration et de rapprochement, nous créons des ponts entre la population locale et les différentes communautés. Le soccer renforce le sentiment d’appartenance des nouveaux citoyens et brise l’isolement des familles immigrantes, réunissant natifs et nouveaux arrivants dans une belle activité de partage », précise-t-il.

Le tournoi s’est clôturé dans une atmosphère festive grâce à une performance de tam-tam « Djembé » offerte par l’artiste Mamoud Mbouombouo Mfombam (Mon Afrique à Lanaudière).

Soutien des élus et partenaires

Le tournoi a débuté par des allocutions de : Robert Morin, maire suppléant de Terrebonne et représentant de la MRC Les Moulins, Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm et Nicolas Framery, administrateur de Lanaudière Économique et directeur général de la CDE de la MRC de Joliette

Leur présence a réaffirmé l’importance accordée à l’inclusion, au vivre-ensemble et à l’ouverture à la diversité. Lanaudière figure d’ailleurs aujourd’hui au 5e rang des principales régions d’accueil au Québec, avec 3,5 % des personnes immigrantes (comparativement à 2,1 % en 2018).