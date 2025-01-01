Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Commission sur l'avenir du sport au Canada

Des changements s'imposent pour lutter contre les abus dans le système sportif

durée 18h00
28 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un nouveau rapport national sur la gestion des abus et de la maltraitance dans le sport indique que «le sport canadien est en déroute» et que le gouvernement fédéral doit agir pour mieux protéger les athlètes partout au pays.

La Commission sur l'avenir du sport au Canada a publié jeudi son rapport préliminaire, affirmant avoir constaté l'existence de problèmes «aussi profonds que nombreux» partout au pays, allant d'une culture du silence ayant mené aux abus et à la maltraitance au sous-financement et au manque de diversité.

Le rapport formule 71 recommandations préliminaires de changement, notamment qu'Ottawa crée un organisme indépendant chargé de la surveillance, de l'administration, de la coordination et du leadership stratégique du sport et de l'activité physique à l'échelle du pays.

Le rapport recommande également que le gouvernement fédéral élabore un nouveau modèle de financement pour les organismes sportifs nationaux, crée un programme national d'éducation pour un sport sécuritaire et un organisme national pour un sport sécuritaire chargé de faire appliquer l'ensemble des lois sur le sport sécuritaire au pays.

Créée par le gouvernement fédéral en 2023 après que des athlètes ont dénoncé des abus systémiques, la Commission est dirigée par la commissaire Lise Maisonneuve, ancienne juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.

Elle publie son premier rapport après avoir consulté les Canadiens dans une douzaine de villes et reçu plus de 1000 documents et réponses à des sondages.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une belle dernière semaine pour le camp de jour de Saint-Félix-de-Valois

Publié le 25 août 2025

Une belle dernière semaine pour le camp de jour de Saint-Félix-de-Valois

La dernière semaine du camp de jour de Saint-Félix-de-Valois a été légèrement perturbée en raison de l'absence permanente de l'équipe du service des loisirs au centre Pierre-Dalcourt, obligeant la relocalisation des enfants aux campings Domaine Sentinelle et Aventure Sentinelle du 18 au 22 août. En effet, la municipalité avait annoncé qu'elle ...

LIRE LA SUITE
La Ville de Lavaltrie se joint à la Route bleue

Publié le 21 août 2025

La Ville de Lavaltrie se joint à la Route bleue

La Ville de Lavaltrie se joint au réseau de la Route bleue qui permet aux amateurs de sports nautiques non motorisés d'avoir accès au Fleuve Saint-Laurent dans un cadre sécuritaire et écoresponsable. Ainsi, il y a eut l'inauguration de trois parcours pagayables certifiés qui sont déjà accessibles. Le premier partant du parc Gérard-Lavallée pour ...

LIRE LA SUITE
Manque d'employés : maintien minimum des services en loisir

Publié le 15 août 2025

Manque d'employés : maintien minimum des services en loisir

En raison de l'absence prolongée et le départ d'employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Saint-Félix-de-Valois, la municipalité ne peut offrir qu'une programmation minimale pour poursuivre ces opérations. La Municipalité assure qu'elle travaille actuellement à remettre le service en place le plus rapidement ...

LIRE LA SUITE