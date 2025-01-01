Nous joindre
St-Charles-Borromée veut rendre accessible à tous le Centre aquatique

durée 10h00
9 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Charles- Borromée lance sa nouvelle campagne identitaire « Ma piscine à moi ». Cette initiative traduit la volonté municipale d’assurer l’accessibilité du Centre aquatique à l’ensemble de la population, à la suite de son acquisition en janvier dernier, et s’inscrit dans la continuité du Plan stratégique 2021-2030 Ensemble vers un demain enviable.

Depuis que l’équipement a été intégré aux infrastructures municipales, plusieurs améliorations ont été réalisées, notamment sur le plan de son identité visuelle, avec une enseigne harmonisée aux autres bâtiments municipaux, ainsi qu’une nouvelle attention portée à sa promotion.

Une campagne publicitaire pensée pour les citoyens

L’endroit jouit d’une excellente réputation, notamment grâce au travail remarquable des anciens propriétaires, et les répondants ont exprimé le désir de voir l’offre des plages horaire s’élargir, démontrant ainsi la popularité croissante de cet établissement dans le Grand Joliette.

C’est dans cet esprit qu’est née la campagne Ma piscine à moi : une façon de répondre à cette demande tout en mettant en valeur l’attachement des usagers à ce lieu.

« Avec Ma piscine à moi, je tiens à rappeler que ce lieu emblématique est bien plus qu’une simple installation. C’est un espace ouvert à tous, pensé pour encourager la vie active, favoriser les rencontres et renforcer le sentiment d’appartenance à notre communauté », a déclaré le maire Robert Bibeau.

La campagne se déploie en quatre capsules vidéo diffusées jusqu’au printemps sur la page Facebook de la Ville. Celles-ci mettent en lumière les réflexions menées après l’acquisition du Centre, les choix entourant sa nouvelle identité, l’importance accordée à la sécurité ainsi que des témoignages d’usagers.

