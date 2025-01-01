Nouvelle campagne publicitaire
St-Charles-Borromée veut rendre accessible à tous le Centre aquatique
Par Salle des nouvelles
La Ville de Saint-Charles- Borromée lance sa nouvelle campagne identitaire « Ma piscine à moi ». Cette initiative traduit la volonté municipale d’assurer l’accessibilité du Centre aquatique à l’ensemble de la population, à la suite de son acquisition en janvier dernier, et s’inscrit dans la continuité du Plan stratégique 2021-2030 Ensemble vers un demain enviable.
Depuis que l’équipement a été intégré aux infrastructures municipales, plusieurs améliorations ont été réalisées, notamment sur le plan de son identité visuelle, avec une enseigne harmonisée aux autres bâtiments municipaux, ainsi qu’une nouvelle attention portée à sa promotion.
Une campagne publicitaire pensée pour les citoyens
L’endroit jouit d’une excellente réputation, notamment grâce au travail remarquable des anciens propriétaires, et les répondants ont exprimé le désir de voir l’offre des plages horaire s’élargir, démontrant ainsi la popularité croissante de cet établissement dans le Grand Joliette.
C’est dans cet esprit qu’est née la campagne Ma piscine à moi : une façon de répondre à cette demande tout en mettant en valeur l’attachement des usagers à ce lieu.
« Avec Ma piscine à moi, je tiens à rappeler que ce lieu emblématique est bien plus qu’une simple installation. C’est un espace ouvert à tous, pensé pour encourager la vie active, favoriser les rencontres et renforcer le sentiment d’appartenance à notre communauté », a déclaré le maire Robert Bibeau.
La campagne se déploie en quatre capsules vidéo diffusées jusqu’au printemps sur la page Facebook de la Ville. Celles-ci mettent en lumière les réflexions menées après l’acquisition du Centre, les choix entourant sa nouvelle identité, l’importance accordée à la sécurité ainsi que des témoignages d’usagers.