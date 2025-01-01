Aux Campings du Groupe Sentinelle
Une belle dernière semaine pour le camp de jour de Saint-Félix-de-Valois
La dernière semaine du camp de jour de Saint-Félix-de-Valois a été légèrement perturbée en raison de l'absence permanente de l'équipe du service des loisirs au centre Pierre-Dalcourt, obligeant la relocalisation des enfants aux campings Domaine Sentinelle et Aventure Sentinelle du 18 au 22 août.
En effet, la municipalité avait annoncé qu'elle souffrait de l'absence prolongée et le départ d'employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ne pouvant offrir que des services minimaux.
Le Groupe Sentinelle qui détient les deux campings sont très satisfaits du déroulement de la semaine. On indique que les jeunes participants ont vécu des moments mémorables dans un cadre sécuritaire et inspirant, profitant pleinement des installations. L’équipe d’animation de la municipalité a relevé avec brio le défi d’animer cette dernière semaine estivale en s’adaptant au nouveau décor, au grand plaisir de tous.
« Toute notre équipe s’est fait un plaisir d’accueillir le camp de jour de la municipalité. Nous avons pu constater la belle collaboration entre les parents, les animateurs et la municipalité, et le résultat fut une semaine remplie de sourires et de souvenirs », mentionnent Pascal et David Carbonneau, copropriétaires du Groupe Sentinelle.
Jeudi dernier, une visite officielle des installations a eu lieu en présence de la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Audrey Boisjoly, du gestionnaire de projets en loisirs de la municipalité, André Thériault, ainsi que de l’équipe de direction du Groupe Sentinelle.
« Je tiens à remercier toute l’équipe du Domaine Sentinelle pour sa réactivité et son accueil quand nous l'avons approchée pour la tenue de la dernière semaine du camp de jour. Nous sommes très heureux d’avoir pu offrir cette dernière semaine mémorable à nos jeunes dans un encadrement amusant et sécuritaire », souligne madame Boisjoly.
Le Groupe Sentinelle se dit très heureux d’avoir contribué à cette belle réussite et se montre déjà prêt à accueillir de nouveau le camp de jour pour des activités spéciales dans le futur – et toujours disponible pour offrir son soutien en cas de besoin.
