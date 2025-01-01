Saint-Félix-de-Valois
Manque d'employés : maintien minimum des services en loisir
En raison de l'absence prolongée et le départ d'employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Saint-Félix-de-Valois, la municipalité ne peut offrir qu'une programmation minimale pour poursuivre ces opérations.
La Municipalité assure qu'elle travaille actuellement à remettre le service en place le plus rapidement possible et le conseil vient d'embaucher une ressource temporaire. «Tous nos efforts sont consentis afin de maintenir les activités de la programmation estivale déjà programmées, présenter une programmation d’automne, ainsi que les projets ou réservations déjà confirmés », peut-on lire dans le communiqué.
Félicien d’août page 14 et programmation d’automne
On indique que le texte concernant la programmation des loisirs de l'automne 2025 qui devait se trouver sous l’encadré bleu de la page 14 du Félicien d’août ne s’est pas imprimé. La population recevra les informations par la poste en début septembre et sera alors diffusée sur l’ensemble des canaux de communication (site Internet, Facebook, panneau numérique, copies papier dans les bâtiments municipaux). Ils visent à respecter la période d’inscription pour la session d’automne du 8 au 21 septembre 2025.
Perturbations et traitement des demandes
Leurs ressources étant limitées font en sorte qu'ils traitent les demandes dans les meilleurs délais possible, mais un classement par ordre de priorité sera effectué afin de répondre aux questions relatives aux activités mentionnées plus haut. Toute nouvelle demande de location de salle, de collaboration, de soutien en loisirs, de soutien aux organismes, etc. sera traitée lorsque l’équipe sera rétablie. Il est demandé aux citoyens de limiter les appels et demandes d’informations en favorisant la recherche sur le site Internet via le moteur de recherche (petite loupe en haut à droite de la page).
Il se peut que l’accès au Centre Pierre-Dalcourt soit limité en fonction des besoins du service.
D'ailleurs, le camp de jour est déplacé au Camping Domaine Sentinelle pour la dernière semaine, soit du 18 au 22 août prochain en raison de l'absence permanente de l'équipe du service des loisirs au centre Pierre-Dalcourt.
L’horaire demeure le même de 9 h à 16 h 30 et le service de garde sera offert de 7 h à 9 h le matin et de 16 h 30 à 18 h en fin de journée. Par contre, les arrivées et départs auront lieu au 1410, chemin Barrette (131). Les parents n’auront qu’à se présenter à la guérite et ils seront guidés au bon endroit.
L’équipe d’animation sera sur place pour terminer la saison et le service de repas chaud sera également maintenu. Une feuille d’information sera distribuée aux parents jeudi et vendredi afin de les informer des nouvelles dispositions et un courriel à tous sera également distribué.
« Toute l’équipe est très heureuse d’accueillir les jeunes en leur faisant vivre une dernière semaine bien spéciale pour finir l’été en beauté », mentionne Pascal Carbonneau du Domaine Sentinelle.
Offre d’emploi
La Municipalité cherche à recruter une personne pour le poste de technicien.ne en loisir. L'offre d'emplois se trouve sur leur site Internet.